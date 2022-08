Pour la relance du secteur du tourisme au Mali, l’Agence de promotion touristique dénommée Mali-Tourisme a organisé une conférence de presse, mardi 26 juillet 2022, dans la salle de conférence du Mémorial Modibo Keïta de Bamako. Ladite conférence était animée par le secrétaire général du ministère de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Hamane Demba Cissé, et le directeur général de Mali-tourisme, Sidi Keïta.

Dans son allocution, le Segal du ministère de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Hamane Demba Cissé, a souligné que le secteur du tourisme joue un rôle très important dans le cadre de la relance de l’économie malienne et de la refondation du Mali de façon générale. Pour lui, c’est un secteur indissociable de celui de la culture, de l’artisanat de l’hôtellerie, qui connait depuis une décennie une réelle difficulté due à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. À l’en croire, cette crise est devenue un véritable handicap pour le secteur touristique au Mali. Et de mentionner que cette rencontre vise à aider davantage les acteurs à prendre des dispositions pour le déroulement de ce déplacement interne, afin que les Maliens puissent bénéficier de ce tourisme domestique dans de bonnes conditions.

Pour sa part, le directeur général de Mali-tourisme, Sidi Keïta, soutiendra que le ministère de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a initié une série d’activités qui vise à développer et promouvoir des offres touristiques adaptées aux besoins de la clientèle nationale. Et de poursuivre que ce voyage intégrateur, considéré comme un moyen d’interpénétration culturelle, constitue un voyage de socialisation destiné aux enfants du Mali. « Il est à la fois pédagogique, culturel à l’intention des enfants, et plus précisément des jeunes élèves des différentes régions du Mali. Le nombre de participants est de 80 enfants par sélection, au niveau de l’ensemble des académies d’enseignement du Mali, et qui donne comme critère les 3 meilleurs élèves admis au DEF session de juin 2022 », a-t-il déclaré.

Il a, en outre, précisé que les familles de nationalité malienne résidant à Bamako, les familles de nationalité étrangère résidant à Bamako et les vacanciers venant de l’extérieur du Mali sont les cibles de ce programme. Et le DG de déclarer que le coût total de cette campagne nationale de promotion des sites touristiques s’élève à 500 millions de francs CFA. Aux dires de Sidi Keïta, les objectifs visés sont, entre autres, l’amélioration de la fréquentation des sites et attraits touristiques du Mali ; l’accompagnement des agences de voyage dans la promotion de la commercialisation de circuits de visites sur les sites et attraits touristiques ; l’amélioration d’accès à l’information sur les possibilités de visites et de découvertes des sites touristiques ; rendre accessible la visite des sites aux Maliens ; contribuer à la valorisation, à la promotion et à la protection des sites et monuments des différentes régions du Mali.

Rappelons que le top départ a été donné ce samedi 30 juillet 2022 et la campagne prendra fin le 27 septembre 2022, avec comme circuit (Bamako-Bougouni, Sikasso-Koutiala, Ségou-Bamako).

Adama TRAORE

