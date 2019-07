L’agence de promotion touristique du Mali, Mali tourisme a offert ce 2 juillet 2019 un déjeuner à la presse à l’hôtel Sheraton de Bamako. Une rencontre dont l’objectif était de donner un nouveau souffle au partenariat entre la presse et le secteur du tourisme.

Promouvoir la destination Mali, telle est la noble ambition de Mali Tourisme, l’agence de promotion touristique du Mali. Et pour bien mener ce projet le directeur général de ladite agence Sidy Kéïta a brillamment présenté sa structure aux organes de presse et présidents des faîtières dans le but de les associer à sa mission dans le cadre d’une redynamisation de leur partenariat au bonheur du tourisme malien.

En dépit du contexte actuel du pays, théâtre d’une crise multiforme et multidimensionnelle, le DG de Mali Tourisme reste optimiste, et il est décidé à booster le secteur, faire découvrir l’immense richesse culturelle dont regorge le Mali.

La vision de l’agence est d’associer l’ensemble de la presse à ses démarches, servir de guide à la presse vers l’exploration des trésors culturels dans l’optique d’attirer plus de monde vers le Mali.

A travers une projection vidéo, Sidy Kéïta a pu brosser à ses convives les différents axes d’interventions de l’agence. Qui s’occupe de la valorisation du secteur touristique, et est à pied d’œuvre sur la promotion et la vente de l’image Mali à l’international ainsi séduire les touristes vers la destination Mali.

Outre la conquête de l’international, l’agence est investie dans d’autres initiatives au niveau national, en plus elle a en vue des projets en perceptives à fin de promouvoir le tourisme et valoriser les sites et richesses culturels, a fait savoir le directeur général de Mali Tourisme.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :