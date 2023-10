Salon International de l’Artisanat du Mali : 16 mille participants attendus à la 4ème édition prévue du 23 novembre au 3 décembre à Bamako

Le Ministre de l’artisanat, du Tourisme et de l’industrie hôtelière, Andogoly Guindo, a procédé, hier lundi, au lancement officiel des activités de la quatrième édition du Salon International de l’Artisanat du Mali « SIAMA ». Elle aura lieu du 23 novembre au 3 décembre 2023 au Parc d’exposition de Bamako.

Cette quatrième édition du Salon de l’international de l’artisanat des Maliens financé à hauteur de 300 millions FCFA par le budget national mobilisera pendant dix jours à Bamako 16 milles personnes. Pour le ministre Andogoly Guindo le SIAMa est l’expression du talent et du savoir-faire malien mais aussi pour les artisans d’ailleurs à travers des expositions de leurs œuvres. A cet effet, dit-il, l’édition de 2023 vise à stimuler la créativité et l’innovation chez les artisans, à favoriser les rencontres et les échanges entre les artisans maliens et ceux de l’étranger. Egalement, selon le ministre de la culture, ce salon sera l’occasion d’identifier et répertorier les meilleurs artisans, de promouvoir l’émergence des jeunes talents, de susciter et encourager la consommation locale des produits artisanaux, de valoriser les savoir- faire locaux, de susciter l’attrait des produits artisanaux pour le tourisme et de revaloriser le patrimoine culturel.

Au fil des années, le Salon International de l’Artisanat du Mali est devenu un espace de rencontres et d’échanges d’expériences entre tous les acteurs maliens et étrangers du secteur en vue de la promotion des activités artisanales sur le plan national, régional voire international. C’est un lieu où les contacts se nouent et des ventes se multiplient. Outre la dimension commerciale, selon le ministre de la culture, le SIAMA est un facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique entre les artisans africains. Cette année, le Mali a choisi le Burkina Faso comme pays invité d’honneur pour raffermir devant les relations entre les deux pays.

Les organisateurs parient sur la participation des artisans professionnels de nationalité malienne, les acheteurs professionnels, les grands magasins de distribution et les centrales d’achat. A l’image des précédentes éditions, plusieurs activités sont programmées pour le SIAMA 2023 à savoir l’exposition des artisans des différentes Régions du Mali. Les Stands-pays, les Stands individuels seront compartimentés en différents halls en fonction des corps de métiers. S’y ajoute à l’aménagement d’un Pavillon de la créativité réservé aux meilleurs produits en compétition.

Au cours du salon, il sera organisé des séries de défilés de tenues traditionnelles. Ces activités seront réservées aux jeunes talents et aux créateurs confirmés. Enfin, la commission d’organisation prévoit des séances de démonstration et d’initiation à travers des métiers qu’elle-même aura ciblés. « Ces séances de démonstration et d’initiation peuvent attirer les écoles, les centres de formation et le grand public. La démonstration portera sur deux (2) ou trois (3) métiers et devra être adaptée au site choisi », a indiqué le ministre de la culture. Le tout sera couronné par des concours à l’intention des exposants. Il s’agit des prix du meilleur Stand- Pays, Stand-Région, de la créativité, de la meilleure femme artisane et du meilleur jeune artisan.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

