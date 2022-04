Plus de 300 000 des 400 000 manuscrits anciens de Tombouctou sont désormais stockés dans une belle salle de la Bibliothèque nationale du Mali

L’acquisition de cette salle est intervenue après que le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme (MACIHT), Andogoly Guindo a donné une réponse favorable à la sollicitation du directeur exécutif de l’ONG Savama DCI, Dr Abdel Kader Haïdara. C’est à la suite de cette décision que le transport de ces manuscrits bien conservés a été effectué à l’endroit indiqué.

Pour constater de visu, l’état de conservation de ces manuscrits anciens et le travail titanesque abattu par l’ONG Savama DCI, le chef du département en charge de la culture a lui-même effectué le déplacement, ce vendredi 8 avril 2022, à la Bibliothèque nationale. Il était accompagné par quelques membres de son cabinet. Sur le lieu, le ministre et sa délégation ont été accueillis par une équipe de l’ONG Savama DCI et le Directeur de la bibliothèque nationale, en compagnie de certains de ses collaborateurs.

Pour Dr Abdel Kader Haïdara, cette visite du ministre de tutelle n’a fait que le réconforter dans ce travail de sauvegarde, de protection et de valorisation des manuscrits anciens de Tombouctou. Parce que, selon lui, jusque là ce sont ses partenaires extérieurs qui lui rendaient visite. Mais celle d’une autorité du pays, de surcroît le ministre de tutelle est appréciable à sa juste valeur. Dr Abdel Kader Haïdara a aussi profité du micro remercier le ministre de l’annonce faite pour l’affectation d’une autre salle devant permettre de stocker le reste des 40% de ces manuscrits anciens.

Accordant une interview à la presse, après la visite, le ministre Andogoly Guindo a d’abord regretté le fait que, ces manuscrits anciens de Tombouctou avaient fait l’objet d’une agression en.2012, suite à l’invasion terroriste qui a causé la perte de 4000 manuscrits. Mais, grâce à la bravoure, à la détermination des populations de Tombouctou et du travail de l’ONG Savama DCI, une grande partie de ces manuscrits ont pu être exfiltrés à Bamako.

Depuis lors, un travail remarquable est en train d’être fait par le Dr Abdel Kader Haïdara et ses collaborateurs. Cela dans l’intérêt de les sauvegarder, les protéger et surtout les conserver pour l’éternité. Ce travail de l’ONG Savama DCI a également permis aujourd’hui de numériser une bonne partie de ces manuscrits.

« C’est un ministre impressionné par le travail abattu sur le terrain par l’ONG Savama DCI. C’est pourquoi, il l’a félicité, tout en exhortant à persévérer dans cette dynamique. Cela dans l’intérêt du patrimoine national, à travers le volet documentaire » a conclu le Andogoly Guindo.

« Mali Magic » : Une plateforme pour numériser les manuscrits anciens de Tombouctou

Grâce à cette plateforme, 85 manuscrits couvrant 40 000 pages sont désormais numérisés et disponibles en ligne

Une bonne partie des manuscrits anciens de Tombouctou ont été sauvés aujourd’hui de l’invasion djihadiste en 2012. Ce travail est attribuable à l’ONG Savama DCI, pour “Sauvegarde et mise en valeur des manuscrits anciens”. Après ce travail remarquable de sauvetage, elle s’est donnée les moyens de les conserver et de les mettre en valeur. C’est dans cette optique, que l’ONG, par le dynamisme salutaire de son directeur exécutif, Dr Abdel Kader Haïdara, a pris son bâton de pèlerin pour démarcher des partenaires. Lesquels ont repondu favorablement à cette sollicitation.

Ainsi, « Google Art et culture », qui est une plateforme américaine s’est manifestée en acceptant de soutenir financièrement ce projet dont le lancement a été fait le mois dernier. Ce projet de numérisation porté ensemble avec l’ONG Savama DCI, remonte en 2014. Et, il a permis aujourd’hui d’avoir 85 manuscrits anciens de la ville des 333 saints, pour 40 000 pages disponibles en ligne.

Pour le directeur exécutif de l’ONG Savama DCI, Dr Abdel Kader Haïdara, ce projet a été présenté au president de la République d’alors en 2014. Et c’est par le biais de l’ONG « Tombouctou renaissance » que Savama DCI a pu approcher les porteurs dudit projet, qui contribue à la numérisation des manuscrits anciens de Tombouctou. Cette numérisation participe à leur conservation et à leur protection. Chose qui permet de les garder pour l’éternité. Parce que, les manuscrits en papier sont fragiles et se détériorent facilement.

Il faut reconnaitre que certains de ces manuscrits anciens de Tombouctou traitent de sciences islamiques, des mathématiques, de l’astronomie etc. Ils sont également écrits en langues arabe et locales de la ville sainte. Ils constituent un patrimoine documentaire unique de part leur quantité et leur qualité. Ils traitent des sujets divers relevant de tous les domaines du savoir. Leur numérisation permet un large accès aux documents. Cette numérisation offre également la possibilité de conservation, de partage, de dissémination, d’édition et de publication desdits manuscrits.

A ce jour, d’après le directeur exécutif de l’ONG Savama DCI, Dr Abdel Kader Haïdara, 3000 manuscrits anciens de Tombouctou sont numérisés, grâce au partenariat noué avec le projet « Google Art ».

