Le Bureau Malien du Droit d’Auteur a organisé une causerie-débat sur le droit d’auteur et les droits voisins. C’était le mardi 19 novembre 2024 au palais de la culture. L’objectif est d’améliorer la bonne gouvernance du BUMDA en facilitant l’accès des membres et du public à l’information.

Présidée par Mme Diallo Aïda Koné, directrice générale du BUMDA, cette rencontre a enregistré la présence de nombreuses personnalités du monde de la culture et plusieurs élèves et étudiants de l’Institut national des Arts-INA- et du conservatoire Balla Fasséké. Le BUMDA, fidèle à ses missions et dans le souci de rendre la structure et ses activités lisibles et visibles, s’est engagé dans une démarche innovante pour une large information du public. Selon la directrice, cette innovation a conduit à l’élaboration d’une stratégie de

Communication. “Conformément à cette stratégie de communication, le Bureau organise périodiquement des séances de causeries débats pour former, informer et sensibiliser ses membres et l’ensemble de la communauté des créateurs sur ses activités d’une part, et la gestion des droits dont il a la charge d’autre part”, explique-t-elle.

A l’entendre, cette plateforme de causerie débat est un forum inter dynamique, d’information et d’échanges entre la direction générale et les membres de l’organisation qui est ouvert au public. ”Cette plateforme a été instituée dans le but d’améliorer la bonne gouvernance du BUMDA en facilitant l’accès des membres et du public à l’information. C’est le lieu pour nous d’informer sur la vie de l’organisation, son évolution, ses succès, ses échecs, ses contraintes et les défis auxquels elle fait face. C’est une démarche qui s’appuie sur la transparence et elle vise à renforcer la confiance des membres en leur organisation”, souligne la directrice générale du BUMDA.

A ses dires, le BUMDA est le seul organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins au Mali et il compte aujourd’hui plus de 3000 sociétaires. ”Ceci dénote d’une certaine manière la crédibilité de notre organisation, mais aussi la confiance en elle placée par les créateurs d’œuvres littéraires et artistiques et leurs ayants droit. Qu’ils en soient félicités et remerciés pour cette confiance placée au Bureau”, exprime-t-elle.

Mme Diallo Aïda Koné indique que le droit d’auteur et les droits voisins constituent l’ensemble des prérogatives d’ordre moral et matériel dont jouissent les créateurs d’œuvres littéraires et artistiques et leurs ayants droit.

Les débats ont porté sur la gestion collective des droits voisins, les atteintes au droit d’auteur et l’exploitation des droits. Les participants ont posé toutes les questions qui les préoccupent aux agents du BUMDA qui ont répondu sans ambages. C’est une occasion pour le bureau d’enrichir ses expériences en recueillant les critiques et suggestions pour améliorer sa gestion.

Rappelons que le Bureau Malien du Droit d’Auteur a pour mission fondamentale l’organisation et la représentation des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques ainsi que leurs ayants droit. Il perçoit également les redevances de droits d’auteur issues des exploitations des œuvres et la répartition de ces droits entre les différents bénéficiaires.

Marie Dembélé

