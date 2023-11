SIAMA 2023 : La résilience par l’artisanat

La 4e édition du Salon international de l’artisanat du Mali (Siama) a débuté le jeudi 23 novembre 2023 et se poursuivra jusqu’au 3 décembre 2023 au Parc des expositions de Bamako. Placé sous le thème “Artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique”, ce Salon est de loin aujourd’hui, l’un des événements qui réunit une dizaine de pays et qui fait montre du talent des artisans du Mali et de la sous-région. L’objectif du Siama est de créer un cadre qui favorise les rencontres et les échanges entre les artisans maliens et ceux venus d’ailleurs et aussi de susciter la consommation locale qui reste l’un des défis auxquels le secteur est confronté.

La cérémonie d’ouverture s’est faite en présence du Premier ministre du Mali et son homologue du Burkina Faso, pays invité d’honneur. Le Siama met à l’honneur l’artisanat africain, un secteur qui contribue de manière significative au développement socioéconomique des pays africains.

Cet espace dédié à la promotion du made en Mali est une aubaine pour le secteur de l’artisanat, d’où le thème “Artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique”.

Plus de 350 artisans et des milliers de visiteurs venus de plus de 10 pays du monde sont présents à cette 4e édition du Siama. Dans les différents stands, on retrouve une variété de produits artisanaux.

Mamadou Minkoro Traoré, président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali a, dans son allocution, salué la ténacité du gouvernement malien à travers le ministère de l’Artisanat d’avoir une fois de plus organisé le Siama dans un contexte difficile.

“La présente édition avec comme pays invité d’honneur le Burkina est le lieu de remercier les pays présents. La présence de tous les artisans témoigne le rôle et l’importance de l’artisanat au Mali et aussi de la qualité des produits. L’un des objectifs étant de mettre davantage en valeur le talent des artisans. Et cela se voit avec le nombre de stands qui a considérablement augmenté par rapport aux précédentes éditions. Il y a aussi les boulangers qui ont occupé des stands”, a-t-il ajouté.

Des intermèdes musicaux avec l’ensemble instrumental et Rama du Burkina ont égayé les invités pendant la cérémonie.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo a exprimé sa fierté et s’est dit très honoré de prendre part à la cérémonie d’ouverture de cette 4e édition du Siama. Il a remercié le Burkina Faso pour son implication dans l’organisation ainsi que toutes les autres délégations venues de la sous-région.

“Au fil des éditions, l’événement connait plus d’engouement et de succès et devient l’un des rendez-vous majeurs de l’artisanat. Faire de l’artisanat un moteur de recherche reste l’une des préoccupations du gouvernement malien. L’artisanat malien reste ce que l’on appelle petit métier mais qui regorge beaucoup de choses. Le Siama est un cadre d’intégration, qui permet aux artisans d’ici et d’ailleurs d’apprendre les uns des autres afin que la créativité soit boostée et que ce secteur puisse rayonner”, a fait remarquer le ministre Guindo.

Il a aussi rappelé que l’artisanat est un moyen de résilience qui permet de faire face aux difficultés du moment, ajoutant qu’il joue un rôle important dans la préservation des cultures africaines.

Le représentant officiel du Burkina Faso a parlé au nom du Premier ministre burkinabè Apollinaire Joachim, ministre de la culture du Burkina : “Je tiens à témoigner à nouveau l’engagement du Burkina dans tous les chantiers du Mali. Etant lié par la géographie, l’histoire, le Mali et le Burkina sont des pays frères. La présence du Burkina s’inscrit dans le cadre de notre témoignage”.

Il dira que le thème de cette édition “Artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique” est en phase avec la vision de nos deux pays. “Ce salon offre une opportunité aux artisans. La crise a joué sur ce secteur et ce salon est un cadre de valorisation et de promotion pour permettre d’améliorer les conditions de vie de ces hommes et femmes”, a-t-il expliqué.

Il a exprimé sa gratitude au gouvernement d’avoir ouvert ce cadre aux artisans maliens et burkinabé et surtout d’avoir tenu ce salon en ces temps compliqués. Les mots d’ouverture ont été prononcés par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Suivis de la coupure de ruban et d’une visite des stands pour admirer les produits des artisans.

Pendant la visite, les exposants semblaient enthousiastes malgré le contexte actuel. Ils espéraient beaucoup écouler leurs produits avant la fin du Siama.

Le Salon, qui a ouvert ses portes le jeudi, 23 novembre se poursuit jusqu’au 3 décembre 2023 au Parc des expositions de Bamako.

Aminata Agaly Yattara

Commentaires via Facebook :