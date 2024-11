Symposium des revues maliennes : Les acteurs concernés cogitent sur leur devenir

L’Institut des Sciences Humaines (ISH) en partenariat avec l’ Agence Universitaire de la Francophonie, a organisé du 20 au 21 novembre 2024 un symposium sur les pratiques et les perspectives des revues au Mali.

Animée sous l’intitulé « Revues et maisons d’éditions du Mali à l’ère de la révolution numérique, des enjeux géopolitiques et des conflits idéologiques », la rencontre a réuni des acteurs des maisons d’éditions, des chercheurs ainsi que des étudiants. L’ouverture des travaux a été présidée par le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Dr Mamoutou Koumaré en présence du représentant de l’ AUF au Mali, le Dr Sékou Mamadou Tangara, le directeur de l’ISH, Baba Coulibaly.

Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le directeur de l’ISH, a contextualisé la session, en indiquant qu’il s’agit d’une rencontre scientifique, d’actualité, Il a ensuite insisté sur l’importance du sujet abordé, le qualifiant de contribution pertinente à l’enrichissement du milieu scientifique et universitaire.

En effet, comme expliqué par le représentant de l’ AUF au Mali, dans un contexte de révolution numérique, la multiplication des espaces de publication et la multiplication des revues, les maisons d’édition et les acteurs de la recherche font face à d’énormes défis. Rappelant l’importance de la rigueur scientifique, caractérisée par la neutralité et l’intégrité, le Dr Sékou Mamadou Tangara note que ce symposium est l’occasion pour les participants d’échanger sur leurs expériences et leurs points de vue sur la question.

Il s’agit notamment pour eux de faire la lumière sur le rôle des revues dans l’information scientifique, les lignes éditoriales, les transformations et les défis de l’édition pour reprendre les propos du Dr. Koumaré. Outre cela, il s’agira également pour de proposer des pistes de solution visant à promouvoir et sécuriser la production scientifique au Mali.

La rencontre a été également opportune pour le représentant de l’AUF-Mali de rappeler les missions de l’agence, notamment son engagement en faveur de la promotion de la francophonie universitaire. L’AUF est engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. M. Tangara, a surtout tenu à rappeler le caractère apolitique, autonome et neutre de l’agence.

Quant au représentant au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a vivement remercié l’agence pour ses nombreux appuis et contributions en faveur des universités et la science au Mali.

