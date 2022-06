Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a fait l’ouverture des journées culturelles de Tombouctou sur les berges du Palais de la Culture Amadou Hampâté Ba de Bamako. Elles ont été organisées du 10 au 12 par l’Association des ressortissants pour le développement de Tombouctou (Ardct), pour promouvoir la culture malienne.

Les journées culturelles ‘’Tombouctou, terre de rencontres’’ ont pour objectifs de promouvoir la culture malienne à travers les villes repères que sont Tombouctou, Djenné et autres ; d’offrir un espace de promotion et d’encouragement aux artisans, aux acteurs socioprofessionnels et acteurs culturels du Cercle de Tombouctou pour se faire connaître et proposer leur savoir-faire ; faire découvrir l’art culinaire de la ville et du cercle ; entre autres.

Selon le ministre Andogoly Guindo, c’est l’un des grands rendez-vous de la culture malienne, qui s’inscrit en bonne place dans l’agenda culturel du Mali et s’impose aujourd’hui comme un évènement majeur. Avant de poursuivre que Tombouctou a fait resurgir les souvenirs d’une ville légendaire, une ville chargée d’histoire et de culture, la « Cité des 333 Saints », « la ville mystérieuse » ou la « perle du désert » tant vantées, mais aussi tant convoitées.

Il dira que les visions respectives du gouvernement sont de faire de notre culture un des leviers de notre développement.

La cérémonie a pris fin par la visite des stands et la découverte de l’art culinaire qui était la cérémonie d’attachement du turban, et c’est le représentant résidant du bureau de l’Unesco à Bamako, Edmond Moukala, qui eut l’honneur d’être choisi pour ce rituel.

Notons que quand on parle de Tombouctou, c’est parler de cette célèbre citation : « Le sel vient du Nord, l’or vient du sud, l’argent vient du pays des Blancs, mais la parole de Dieu, les choses savantes et les contes jolis, on ne les trouve qu’à Tombouctou ».

Fatoumata Fofana

