Vernissage de l’exposition des photos des 20 ans de Segou’art : Un voyage visuel captivant

Ségou’Art-Festival sur le Niger a inauguré, samedi 27 janvier 2024, les activités de sa 20e édition avec une exposition photographique éblouissante, capturant deux décennies d’histoires, de moments magiques et d’éclats artistiques. Le vernissage de cette collection visuelle a illuminé les berges du fleuve Niger, offrant aux visiteurs une plongée dans l’essence même du festival.

Ils étaient des centaines de personnes : responsables de la Fondation festival sur le Niger, des visiteurs à se retrouver à la Fondation Festival sur le Niger, samedi 27 janvier, en prélude à l’ouverture officielle de Ségou Art, pour un vernissage photos pour commémorer les 20 ans du festival.

L’exposition photographique, soigneusement élaborée, a été un témoignage visuel saisissant de l’évolution de cet événement culturel majeur. Des clichés évocateurs ont capturé les débuts modestes du festival jusqu’à son statut actuel de célébration artistique incontournable.

Le vernissage a été aussi ces instantanés d’émotion et de créativité. Les photographies exposées ont dépeint les moments forts, les performances artistiques éblouissantes, les expressions d’émerveillement du public, et les rencontres interculturelles qui ont caractérisé chaque édition du Festival sur le Niger. Des artistes, des artisans, des musiciens, des journalistes, des comédiens, les organisateurs de la manifestation, des autorités locales, nationales, d’ancien président de la République (ATT) et des visiteurs ont tous trouvé leur place dans cette galerie visuelle.

Les photographes ont su capturer la magie unique qui émane des berges du fleuve Niger pendant le festival. Les lumières éclatantes des scènes musicales, les couleurs vives des expositions d’art, et les reflets scintillants sur l’eau ont été figés dans des images.

Une rétrospective artistique

Certains clichés ont offert une rétrospective artistique, mettant en lumière l’œuvre de talents émergents et établis qui ont participé au festival au fil des ans. Les photographies ont témoigné du rôle essentiel du festival dans la promotion des arts visuels et de la créativité contemporaine.

Le vernissage a été bien plus qu’une simple exposition. Il a constitué une invitation à plonger dans l’histoire vivante du Festival sur le Niger, à se laisser emporter par les émotions capturées par l’objectif des photographes, et à participer à cette célébration collective de la culture malienne.

Alors que les visiteurs s’imprégnaient de la richesse visuelle de l’exposition, ils pouvaient sentir l’excitation monter en prévision des prochains chapitres du festival. Les concerts, les performances artistiques, et les échanges culturels promettent de compléter cette célébration mémorable des 20 ans du Festival sur le Niger.

Le vernissage des belles photos a ouvert une fenêtre sur les moments inoubliables qui ont façonné le festival au fil des ans. C’était une célébration non seulement du passé, mais aussi de l’avenir créatif qui continuera de s’épanouir le long des berges du fleuve Niger.

Avant la coupure du ruban symbolique par le représentant du gouverneur de la région, consacrant le début du vernissage, un seul discours inspirant a été prononcés, mettant en lumière le parcours du festival. Le coordinateur de l’exposition, Attaher Maiga a tout d’abord exprimé sa gratitude envers les artistes, les partenaires, l’équipe du festival, et le public pour avoir contribué à faire de cet événement un pilier culturel incontournable en premier lieu Mamou Daffé.

Le passage de flambeau

Il a également exprimé sa reconnaissance à tous les anciens et a rendu hommage aux disparus qui ont mouillé le maillot pour le rayonnement du festival. « Né en 2005, le festival a su faire ses preuves et a mis Ségou sur l’orbite mondial », a laissé entendre le coordinateur.

Après avoir rendu un hommage aux anciens, M. Maiga a souligné que les 20 ans du festival, c’est comme un passage de flambeau à la nouvelle génération. Il dit « espérer que la nouvelle équipe saura relever les nombreux défis. Ensemble, on pourra rehausser à hauteur de souhait ce qu’on va s’assigner comme objectifs à atteindre », a-t-il promis.

Il faut dire que le vernissage a établi un ton festif et réfléchi, laissant entrevoir une célébration mémorable de deux décennies d’excellence artistique au cœur de Ségou.

La 20è édition du Festival sur le Niger promet une semaine riche en découvertes culturelles, en performances artistiques et en échanges intercommunautaires. Les festivités se poursuivront avec des concerts, des tables rondes, et d’autres événements qui mettront en lumière la diversité culturelle et artistique de la région.

Le représentant du gouverneur et le coordinateur de l’exposition et d’autres membres de l’équipe, ont tour à tour visité les œuvres exposées sur une soixantaine de bâches dans la cour de la fondation.

Le vernissage, qui a eu lieu dans la majestueuse ville de Ségou, sur les berges du fleuve, à la Fondation Festival sur le Niger, a attiré une foule enthousiaste.

Présidée par le représentant du gouverneur de Ségou, la cérémonie a enregistrée la présence du représentant du maire de la ville, du Président de la Fondation festival Niger, Mamou Daffé, du coordinateur de l’exposition, Attaher Maiga, en présence d’éminents hommes de culture dont Abdoulaye Konaté.

A.S.

xxxx

Ségou’Art-festival sur le Niger à 20 ans :

Mamou Daffé, l’artisan de l’expression culturelle

Ségou’Art-Festival sur le Niger, un rendez-vous culturel majeur au Mali, tire son éclat et sa renommée de l’ingéniosité de Mamou Daffé figure emblématique. En 20 ans de dure labeur, le fondateur dudit festival a marqué les esprits du monde culturel malien, africain voir mondial.

Normalement, il n’est plus à présenter aux publics maliens tellement son nom a traversé les grands océans, nous le nommons: Mamou Daffé, fondateur du Festival sur le Niger. L’homme toujours joviales, incarne l’audace et la vision qui ont propulsé Ségou’ Art au-devant de la scène culturelle africaine. Entrepreneur culturel passionné, il a su mobiliser les énergies pour créer un espace où l’art, la musique et la culture se rencontrent. Sa passion pour la préservation et la promotion de la culture malienne a été le catalyseur de cet événement qui allait devenir un phare culturel en Afrique. Grâce à son leadership, le festival a grandi en envergure et en influence, mettant en lumière la richesse artistique de la région. En 20 ans, il a tout donné, former et a transmis le flambeau à une nouvelle de génération.

Cette nouvelle équipe dynamique coaché par Attaher Maiga est en train de réussir de bonnes choses qui fait que M. Daffé n’a pas à s’inquiéter.

« Outre son engagement pour l’innovation artistique, Mamou Daffé est un fervent défenseur de la préservation des traditions maliennes. Il a veillé à ce que le Festival sur le Niger soit également un lieu où les coutumes ancestrales, la musique traditionnelle et les métiers d’art soient honorés », reconnait Seydou Fofana, homme de culture.

Pour Gaoussou Diakité, étudiant au « Conservatoire Multi Média Balla Fasseké Kouyaté » section musique, « L’héritage de Daffé reflète déjà dans chaque note de musique jouée lors du festival, dans chaque tableau exposé et dans chaque sourire des festivaliers ».

L’histoire retiendra que Ségou’Art-Festival sur le Niger a prospéré grâce à la vision, à la créativité et à l’engagement de Mamou Daffé. L’artisan culturel a façonné cet événement majeur au Mali, contribuant à en faire une plateforme incontournable pour la célébration de l’art, de la musique et de la culture. Certains diront que « Mamou a tout simplement cru en la puissance de l’art pour transcender les barrières culturelles ».

Collaborateur de Mamou Daffé, Bourama Diarra, administrateur du Centre culturel Korè dit retenir de M. Daffé « un homme de culture de grandes valeurs, qui a contribué à rehausser l’image du secteur artistique au Mali, en Afrique et au-delà ».

Pour l’expert en art social pour le changement de comportement, « le travail du Président de la Fondation festival sur le Niger a été inspirant pour tout le monde ». Et de poursuivre « Des structures qu’il a mises en place au niveau local, national mais aussi pour l’Afrique, on sait pertinemment qu’il a apporté un apport considérable pour le secteur artistique en Afrique et dans le monde. Cet apport a inspiré plus d’un, non seulement les artistes mais les jeunes ».

Aujourd’hui, alors que le festival célèbre ses deux décennies, l’influence durable de M. Daffé se resserre à chaque coin de rue à Ségou.

A.S.

Commentaires via Facebook :