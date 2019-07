Bobo-Dioulasso, le 5 juillet 2019 | L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) est l’institution spécialisée de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en charge des questions de santé. Cette année, l’OOAS commémore les 32 ans de la signature du protocole (A/P2/7/87) l’ayant créée le 9 juillet 1987 à Abuja par les chefs d’État et de Gouvernement. Chaque année, cette journée est célébrée à travers des activités menées à trois niveaux clés à savoir au niveau du Siège de l’institution, au niveau des États membres ainsi qu’au niveau régional. L’objectif principal de la célébration de cette journée est de réaffirmer l’engagement de l’OOAS vis-à-vis de la vision de ses pères fondateurs et par rapport au mandat à elle assigné qui est de promouvoir l’intégration régionale à travers la santé. Comme l’a déclaré le Directeur Général de l’OOAS, le Professeur Stanley Okolo, « Cette journée nous offre l’occasion de partager avec vous, populations de l’Afrique de l’ouest, ce à quoi nous nous sommes attelés au cours de l’année écoulée, nos réalisations, les défis rencontrés ainsi que nos projets pour l’avenir ».La journée de l’OOAS est par ailleurs, l’occasion pour le personnel de partager un moment de convivialité avec sa communauté d’accueil que sont les populations de la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.Pour l’édition 2019, les activités programmées sont ainsi qu’il suit : 1) Activités au niveau du Siège: La célébration de cette année sera marquée notamment par une session de cross-country à laquelle prendront part le personnel de l’OOAS et quelques autorités et autres membres des collectivités locales de Bobo-Dioulasso suivi d’une cérémonie de remise de dons à l’infirmerie de la Gendarmerie.2) Activités-pays: Elles seront menées dans chacun des 15 pays-membres de la CEDEAO et coordonnées par les Points Focaux (PF) respectifs. Le message officiel du DG sur la célébration de la journée de l’OOAS fera l’objet de dissémination par les PF qui eux aussi, animeront, un point de presse sur les activités de l’OOAS dans leurs pays ; et 3) Activités au niveau régional: Cette année, le Directeur Général de l’OOAS et le Ministre fédéral de la santé par intérim du Nigeria célébreront cette journée à Daura dans l’État de Katsina au Nigéria. L’OOAS feraégalement un don à l’hôpital général Leko Abdurahman de Daura dans l’État de Katsina, un hôpital qui dessert non seulement les populations de l’État de Katsina mais aussi, celles voisines de la République sœur du Niger

