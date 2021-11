Hamidou Bolly : entre le diplomate persona non grata et le citoyen communautaire

La polémique autour de l’expulsion du représentent spécial de la Commission de la Cedeao au Mali a baissé en intensité depuis la semaine dernière avec le départ effectif de Monsieur Hamidou Bolly accompagné à l’aéroport sous les projecteurs médiatiques par le ministre malien des Affaires étrangères. Le débat reste toutefois entier quant à l’opportunité de la démarche. Et pour cause, pendant que la partie malienne persiste dans ses accusations d’agissements extra-diplomatiques, les accréditeurs sous-régionaux du diplomate burkinabé jugent son expulsion inopportune au regard des démarches déjà entreprises pour son remplacement. Une autre question et non des moindres, c’est le statut communautaire de l’intéressé. Monsieur Bolly est en effet certes expulsable en tant que diplomate et en vertu des traités internationaux, mais il demeure tout de même citoyen de la Cedeao et devrait jouir à ce titre de tous les avantages liés à ce statut. Et pour cause, les dispositions des traités et directives communautaires consacrent la libre circulation des personnes et des biens au nom de laquelle le citoyen de la Cedeao Hamidou Bolly aurait dû pouvoir résister aux injonctions des pouvoirs maliens de quitter le pays.

La Rédaction

