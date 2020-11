Pandémie de la COVID19, la CEDEAO soutient le Mali avec des dons de vivres

La CEDEAO exprime sa solidarité au peuple malien à travers des dons de vivres d’une quantité totale de 793 tonnes de céréales composées de mil, maïs, sorgho et riz. La cérémonie de remise était le samedi 7 novembre 2020 à l’OPAM en présence des Commissaires de la CEDEAO, les ambassadeurs de l’UE et du Royaume de l’Espagne ainsi que plusieurs membres du gouvernement.

-Maliweb.net- Cette importante remise sur l’espace sous régional vise à soutenir le gouvernement afin d’atténuer les impacts de la COVID 19 sur les ménages notamment les ménages les plus vulnérables. Comme souligné par les Commissaires Siga Fatima Jagne et Sékou Sangaré respectivement en charge des Affaires sociales et genre et de l’Agriculture de l’environnement et des ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO, la COVID19 affecte tous les secteurs et perturbe les systèmes de production, de stockage, de commercialisation , de transformation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

Selon l’analyse de vulnérabilité du Cadre harmonisé, on estime à plus de 1 million 340 mille 741 personnes actuellement en situation alimentaire difficile dans le pays y compris les déplacés internes et les enfants touchés par la malnutrition. Aussi conformément à ses engagements la CEDEAO répond présente aux côtés de ses populations.

Une solidarité exprimée ici à travers de dons de vivres d’une quantité totale de 793 tonnes de céréales. Le premier don est de 237 tonnes de céréales financé par le Fonds des Urgences Humanitaires de la Commission de la CEDEAO , et le second est de 556 tonnes financé par les ressources du Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest financé par l’ Union Européenne à hauteur de 56 millions d’euros.

Le ministre en charge des maliens de l’extérieur de l’intégration africaine, en réceptionnant les dons, a exprimé toute la gratitude de l’Etat malien pour la communauté qui ne cesse de se manifester à ses côtés en toutes constances et besoins. Et il assure que bonne distribution sera faite des dons aux ménages vulnérables.

Khadydiatou SANOGO

