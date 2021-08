Communiqué de Presse : Ambassade des Etats-Unis au Mali : L’Ambassade des États-Unis continue de soutenir le GSIGN avec des équipements

Bamako, Mali, le 16 août 2021

Honorant l’engagement des États-Unis d’aider le Mali à créer une équipe d’intervention d’urgence autonome au sein de la Gendarmerie, l’ambassadeur américain Dennis Hankins a remis à cette unité spécialisée un lot d’équipement d’une valeur de plus de 3 millions de dollars américains lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 16 août à Bamako. Les équipements ont été gracieusement fournis par le Ministère de la Justice, le Programme d’assistance Internationale à la formation aux enquêtes criminelles et le Programme d’assistance des Etats-Unis en matière d’antiterrorisme (ATA), qui fournit une formation et des équipements antiterroristes aux forces de maintien de l’ordre à travers le monde entier.

Le don est composé de six véhicules, 46 paniers Hesco à structure semi-permanente pour fortifier les installations militaires, 17 palettes d’équipements de protection, notamment des uniformes, des gilets tactiques, des casques et des gilets pare-balles, et un plan complet pour intégrer les matériels donnés dans les opérations de l’unité.

L’Ambassade des États-Unis et le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile entretiennent un partenariat de longue date dans le domaine de la sécurité. Suite aux attentats terroristes de 2015 à Bamako, l’ATA a proposé de créer et d’institutionnaliser une équipe nationale d’intervention d’urgence au sein de la Gendarmerie, d’abord appelée Peloton d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (PIGN) et plus tard élargie et rebaptisée Groupement Spécial d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GSIGN).

L’objectif principal de la création de l’unité spécialisée était de corriger les vulnérabilités afin d’atténuer l’impact de toute attaque future. Le modèle de formation est axé sur le renforcement des capacités de leadership de l’unité et sur la fourniture d’un soutien politique, de formation et matériel adéquat pour relever le défi de la défense du peuple malien. Le modèle s’appuie sur les mentors pour former et conseiller l’unité sur la façon d’institutionnaliser, de gérer et de maintenir les capacités, de s’intégrer avec d’autres équipes d’intervention d’urgence maliennes et de traduire la formation et les cours en pratique et en durabilité. Suite à la mise en place de l’unité en 2016, les ministres maliens en charge de la sécurité et de la défense ont approuvé un plan d’extension de la taille et de la portée du PIGN en 2017, et il a été rebaptisé GSIGN.

Depuis 2016, l’Ambassade des États-Unis à Bamako a consacré d’énormes ressources pour aider le Mali dans ses efforts en vue de restaurer la sécurité et la stabilité de ses citoyens à travers ce groupement spécialisé. S’exprimant au cours de la cérémonie, l’Ambassadeur Hankins a commenté cet engagement en déclarant : « Avec le GSIGN, nous réalisons des investissements majeurs dans la formation des membres dans le domaine des compétences essentielles. Mais le don d’aujourd’hui concerne l’équipement. Nous savons que les professionnels de la sécurité ont besoin à la fois de compétences et d’équipements adéquats. Avec cet équipement, le GSIGN sera plus efficace dans la lutte contre le terrorisme ».

L’Ambassadeur Hankins avait à ses côtés le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Aly Mohammedine, le Directeur général de la gendarmerie nationale, le colonel-major Sambou Minkoro Diakite, ainsi qu’un membre du personnel du Congrès américain.

Source : Ambassade des Etats-Unis au Mali

