Communiqué de presse conjoint ARP COFOP.

Ce jour, vendredi 11 juin 2021, une forte délégation de l’Action Républicaine pour le Progrès (ARP) avec à sa tête le Président Tièman Hubert COULIBALY a été reçue par une délégation de la conférence des présidents de la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) dirigée par le Dr Abdoulaye Amadou SY.

Au cours des échanges riches, cordiaux, les deux parties ont partagé leurs analyses de l’évolution de la situation politique, surtout de la conduite de la transition en-cours, et aussi sur les préoccupations majeures du pays notamment sur les plans sécuritaires et sociopolitiques.

Ainsi, l’ARP et la COFOP :

_retiennent leur convergence de vue sur les sujets évoqués et surtout leur souci partagé de la cohésion sociale retrouvée.

_insistent sur la nécessité impérieuse d’une gouvernance sur la base du respect de la constitution et de la charte,

_soutiennent la création des conditions pour la ténue des élections libres, crédibles, et transparentes,

_affirment leur attachement au respect strict des délais convenus pour la conduite de cette transition,

_recommandent l’organisation prioritaire de l’élection présidentielle afin de consacrer le début du retour à la normalité constitutionnelle.

Par ailleurs, les deux regroupements politiques ont pris acte de la formation du nouveau gouvernement de la transition sous la conduite du Premier-ministre, le Dr ChoquelKokalla MAIGA. Tout en félicitant les nouveaux Ministres pour leur nomination, l’ARP et la COFOP souhaitent pleins succès à la nouvelle équipe gouvernementale.

Même si ce gouvernement n’a pas répondu au souhait d’inclusivité formulé, les deux parties invitent à l’implication de l’ensemble des forces vives pour une transition réussie et apaisée.

Fait à Bamako le 11 juin 2021.

Pour la COFOP :

Dr Abdoulaye Amadou SY.

Commandeur de l’ordre national.

Pour l’ARP:

Tièman Hubert COULIBALY.

Officier de l’ordre national.

Communiqué relatif à la formation du gouvernement du premier ministre de transition, Dr. choguel kokala maiga

L’Adema-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice prend acte de la formation du gouvernement du premier ministre de transition, Dr. Chogue lKokalaMaïga et lui souhaite plein succès dans l’accomplissement des missions à lui confiées.

Cependant, l’Adema-PASJ constate avec regret que la composition du nouveau gouvernement ne reflète pas la promesse d’inclusivité faite avant sa formation et qui avait fait naître l’espoir d’associer les principales forces politiques et sociales à l’action gouvernementale.

L’Adema-PASJ espère que le nouveau gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour relever les énormes défis de la transition, à savoir la sécurisation de l’ensemble du pays et l’organisation d’élections transparentes, inclusives et crédibles au terme des dix-huit (18) mois que doit durer la transition.

À cet égard, l’Adema-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice réaffirme son soutien et son engagement pour la réussite de la transition et invite ses militantes et militants ainsi que ses alliés à rester vigilants et mobilisés pour contribuer au respect des engagements pris devant l’opinion nationale et internationale pour le retour, dans les délais, à l’ordre constitutionnel normal.

Bamako, le 12 juin 2021

Le Comité Exécutif

