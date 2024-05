Kabakoo, le pionnier malien des intelligences artificielles pour l’éducation, distingué par le Forum Économique Mondial**

Kabakoo, la plateforme panafricaine d’innovation basée à Bamako, vient d’être sélectionnée par le Forum Économique Mondial comme pionnier mondial des intelligences artificielles appliquées à l’éducation. Cette distinction prestigieuse met en lumière l’expertise et le leadership de Kabakoo dans le domaine de l’éducation numérique et de l’intelligence artificielle.

Dans son rapport “Shaping the Future of Learning: The Role of AI in Education 4.0”, le Forum Économique Mondial, institution de renommée internationale, explore comment l’intelligence artificielle pourrait transformer les systèmes éducatifs et améliorer l’expérience des éducateurs et des étudiants. Parmi les neuf approches innovantes présentées, Kabakoo se distingue par son utilisation de mentors virtuels alimentés par l’IA pour offrir des expériences d’apprentissage personnalisées et préparer les jeunes à créer de la valeur dans les économies africaines.

**Un honneur pour le Mali et son écosystème numérique**

Cette reconnaissance internationale est un honneur pour le Mali et témoigne du rayonnement de l’expertise malienne en matière d’innovation numérique. Tous les produits et innovations de Kabakoo sont conçus et développés par une équipe panafricaine basée à Bamako, composée de jeunes talents maliens, nigérians, togolais, burkinabés, béninois et d’autres pays africains. Cette distinction participe ainsi aux efforts du gouvernement malien pour faire émerger une industrie numérique de pointe au Mali.

Kabakoo, acteur majeur de l’écosystème numérique malien, a déjà formé plus de 5 000 jeunes aux compétences digitales, selon un modèle salué et primé, entre autres, par le Forum Économique Mondial, l’Unesco et l’Union Africaine. Kabakoo a également développé des intelligences artificielles en Bamanankan, afin de rendre les nouvelles technologies plus accessibles et inclusives. Ces réalisations résonnent avec la vision d’un Mali tourné vers l’avenir, où le numérique est un vecteur de progrès et d’émancipation.

**Une approche pédagogique unique alliant savoirs endogènes et technologies de pointe**

Michèle Kadidia Traoré, présidente-fondatrice de Kabakoo, née à Tombouctou et ayant grandi à Gao, déclare : “Cette distinction du Forum Économique Mondial est une source de fierté pour nous toutes. Elle valide notre conviction que les technologies émergentes, lorsqu’elles sont ancrées dans les réalités locales, peuvent transformer des vies et ouvrir de nouveaux horizons. Je suis particulièrement heureuse de voir le potentiel de ces technologies se réaliser pour les territoires qui m’ont vue grandir.”

Dr Yanick Kemayou, Chief Learning Officer de Kabakoo, ajoute : “Cette distinction valide notre expérience d’apprentissage unique, qui allie les savoirs endogènes et les technologies de pointe. Nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle peut être un formidable levier pour démocratiser l’accès à un apprentissage de qualité et préparer les jeunes aux métiers de demain.”

**Le Mali, futur leader de l’innovation en Afrique ?**

Selon Abdoul Kader Ky, Directeur National de l’Économie Numérique du Mali: “La sélection de Kabakoo par le Forum Économique Mondial est une preuve éclatante du potentiel de notre jeunesse et de notre écosystème numérique. Elle conforte notre stratégie de faire du numérique un pilier de notre développement économique et social. Nous sommes fiers de compter des champions comme Kabakoo parmi nous et nous les soutenons pleinement dans leur mission d’éducation et d’innovation.”

Kabakoo organisera d’ailleurs du 29 mai au 2 juin 2024 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB) la deuxième édition de [Bamako.ai](http://bamako.ai/), le plus grand événement d’Afrique dédié à l’alliance des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et la réalité étendue aux savoirs endogènes. Ce festival a rassemblé plus de 15 000 participants lors de sa première édition. [Bamako.ai](http://bamako.ai/), Saison #2 sera l’occasion de célébrer l’excellence malienne et africaine dans le domaine de l’IA, de la réalité étendue, et des arts, tout en réfléchissant aux enjeux et aux opportunités de ces technologies pour le continent. Cet événement, activement soutenu par le Gouvernement de la République du Mali, sera l’occasion de découvrir les dernières innovations de Kabakoo et d’échanger sur le potentiel des technologies émergentes pour l’éducation et la prospérité en Afrique.

La distinction de Kabakoo par le Forum Économique Mondial est un signal fort pour tout l’écosystème numérique malien. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour le développement d’une éducation innovante et inclusive, adaptée aux défis du 21e siècle. Avec des acteurs comme Kabakoo, le Mali a toutes les cartes en main pour devenir un hub de l’innovation en Afrique et faire du numérique un levier de transformation sociale et économique.

Version communiqué de presse

À propos de Kabakoo :

Kabakoo est la plateforme panafricaine d’innovation lancée en 2019 à Bamako, au Mali. Sa mission est de permettre aux jeunesses africaines de développer le mindset et les compétences nécessaires pour s’épanouir dans un contexte de rareté d’emplois formels. Grâce à sa méthode d’apprentissage “Highdigenous” basée sur la fusion de connaissances de haute technologie et de savoirs endogènes, Kabakoo offre à sa communauté grandissante de plus de 30 000 apprenant.e.s la possibilité créer la prospérité tout en résolvant de manière collaborative des challenges de la vie réelle.

