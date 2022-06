Dans cette tribune, Cheick Boucadry Traoré, président du parti CARE demande ‘’à nos autorités de prendre des mesures exceptionnelles à la hauteur des menaces auxquelles fait face notre Nation’’.

C’est encore avec une réelle émotion et consternation que nous accueillons les tragédies terribles qui ont encore eu lieu ces derniers jours dans notre pays. Nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances et à exprimer notre compassion et notre solidarité profonde aux familles des victimes et leur faire savoir notre indignation devant le caractère barbare de ce drame qui touche nos pays. Nous rendons aussi hommage aux braves et héros en uniforme qui méritent à jamais notre reconnaissance et notre respect relatif à l’ultime sacrifice qu’ils accomplissent pour notre nation.

Nous demandons à nos autorités de prendre des mesures exceptionnelles à la hauteur des menaces auxquelles fait face notre Nation et nous réitérons une fois de plus qu’il est temps et essentiel de nous réunir autour de l’accord de paix afin d’obtenir des avancées significatives et répondre à la nécessité d’unir le peuple pour faire face ensemble à ces impies appelés djihadistes.

Nous croyons fermement que nos forces réunies garantiront davantage l’intégrité territoriale et réagiront encore plus efficacement quand la sécurité des biens et des personnes est mise à mal. Il est temps de prendre la direction de cet appel.

Que Dieu assiste notre Nation !

Cheick Boucadry Traoré

