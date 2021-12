Le jury de la 7ème édition du « Prix RFI Talents du rire » a récompensé l’humoriste gabonais MANITOU. Il recevra son prix le samedi 11 décembre à Niamey lors de la soirée de la première édition des Awards du Rire Africain (ARA).

Initié par l’humoriste Mamane, chroniqueur* sur RFI, en collaboration avec Gondwana-City, Productions, le « Prix RFI Talents du rire » révèle les nouveaux talents de l’humour francophone en Afrique, dans l’Océan Indien et les Caraïbes.

Manitou est depuis quelques années l’humoriste le plus en vue au Gabon. Il a débuté sa carrière à la radio avant de passer à la scène à partir de 2016 avec des sketches percutants. À l’international, il s’est fait connaitre notamment grâce à ses prestations au Parlement du Rire, au Festival Abidjan Capitale du Rire ou encore lors du Gala Afrika du Marrakech du Rire. Manitou, c’est avant tout une boule d’énergie. Quand il arrive sur scène, ce qu’on entend et voit tout d’abord c’est son grand rire communicatif. Puis il emporte le public dans un tourbillon d’histoires pimentées avec des accents haoussa, nigérian, camerounais, et surtout gabonais. Manitou est également un excellent danseur, qualité artistique qui rythme avec aisance ses sketches colorés.

Les précédents lauréats du « Prix RFI Talents du rire » : Basseek Fils Miséricorde (Cameroun, 2015), Moussa Petit Sergent (Burkina Faso, 20&q16), Ronsia (RDC, 2017), Les zinzins de l’art (Côte d’Ivoire, 2018) et Michaël Sengazi (Burundi-Rwanda, 2019) ; Le duo « Les Nyota » (RDC, 2020).

Tout au long de l’année, RFI organise et accompagne des événements et des concours (Prix Découvertes RFI, Prix Théâtre, Prix Voix d’Afrique, Bourse Charles Lescaut…) poursuivant sa mission d’aide et de découvertes de nouveaux talents

