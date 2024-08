Rupture des relations diplomatiques Mali-Ukraine : Voici le contenu du communiqué gouvernement malien :

«Le Gouvernement de Transition de la République du Mali a pris connaissance, avec une profonde stupeur, des propos subversifs par lesquels Monsieur Andriy Yusov, Porteparole de l’Agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l’implication de l’Ukraine dans une attaque lâche, traitre et barbare de groupes armés terroristes ayant entrainé la mort d’éléments des Forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzawatène, ainsi que des dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par Monsieur Yuri Pyvovarov, ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal qui a ouvertement et sans la moindre équivoque, affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Ces affirmations d’une extrême gravité, n’ayant fait l’objet d’aucun démenti ni d’une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montre un clair soutien officiel du Gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement constate que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l’ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies».

Commentaires via Facebook :