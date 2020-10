VIVO Energy et Robex resources S’unissent pour alimenter La mine de Nampala en énergie solaire

Bamako, Mali, 26 octobre 2020

Vivo Energy, la société qui commercialise et distribue des carburants et lubrifiants de marque Shell et Engen en Afrique et Robex Resources Inc., la société minière canadienne, qui exploite la mine de Nampala au Mali, ont annoncé aujourd’hui un accord pour la fourniture de l’énergie solaire à la mine de Nampala par Vivo Energy pour une période comprise entre cinq et quinze ans.

Commentant cette transaction, Christian Chammas, PDG de Vivo Energy, a déclaré : « Ce projet avec Robex Resources est le premier contrat de Vivo Energy avec l’un de nos clients commerciaux pour fournir du carburant, associé à une solution d’énergie solaire hybride. Nous pensons que les avantages de notre partenariat innovant consistant à apporter une solution énergétique totale à nos clients commerciaux sont nombreux et nous sommes impatients d’étendre notre offre à notre clientèle actuelle et future afin de réduire leurs coûts et leurs émissions de CO2. »

Vivo Energy Mali a fourni des carburants et des lubrifiants à la mine de Nampala depuis qu’elle a atteint la production commerciale en 2017, et Robex Resources est un client clé de Vivo Energy au Mali.

Vivo Energy et Robex Resources se sont tous deux engagés à accroître l’efficacité énergétique de la mine de Nampala et ont décidé de conclure un partenariat pour produire et stocker de l’énergie solaire sur place. Ce projet hybride de production et d’approvisionnement comprend une centrale solaire photovoltaïque de 3,9 MWc et une batterie de 2,6 MWh qui, grâce au système de gestion de l’énergie, seront entièrement intégrés à la centrale thermique existante de la mine pour assurer un approvisionnement continu en électricité à la mine à tout moment et à moindre coût.

Benjamin Cohen, PDG de Robex Resources, a déclaré : « Nous sommes fiers d’introduire l’énergie solaire dans nos activités minières. Cette énergie nous permettra de réduire notre impact carbone d’environ 60 000 tonnes sur dix ans, de disposer d’une source d’énergie supplémentaire pour stabiliser notre production d’électricité et de réduire nos coûts de production, qui sont déjà parmi les plus bas au monde. On s’attend à ce que cette installation réduise le coût actuel des activités minières de 0,04 $ le kilowatt. »

Khadidiatou Fall, la nouvelle directrice générale de Vivo Energy Mali a ajouté : « Je suis très heureuse de lancer ce projet révolutionnaire pour nous. Nos clients miniers sont toujours à la recherche de moyens de réduire leurs coûts d’exploitation et d’augmenter leur durabilité. Grâce à cette solution hybride solaire / combustible, nous les aidons à réaliser les deux. »

À PROPOS DE VIVO ENERGY

Avec la vision de devenir l’activité énergétique la plus respectée d’Afrique, Vivo Energy exploite et commercialise ses produits dans des pays d’Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est et du Sud. Le Groupe dispose d’un réseau de plus de 2 200 stations-service dans 23 pays opérant sous les marques Shell et Engen et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains. Son offre de vente au détail comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des magasins, des restaurants et d’autres services non liés au carburant. Elle fournit des carburants, des lubrifiants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des clients commerciaux dans une gamme de secteurs, notamment l’aviation, la marine, les mines, la construction, l’énergie, les transports et la fabrication.

La société emploie environ 2 700 personnes et a accès à plus de 1 000 000 mètres cubes de capacité de stockage de carburant. La coentreprise du Groupe, Shell et Vivo Lubricants B.V., achète, mélange, conditionne et fournit des lubrifiants de marque Shell dans des usines de six pays.

Pour plus d’informations sur Vivo Energy, veuillez visiter www.vivoenergy.com

CONTACTS MEDIA

Rob Foyle

Head of Communications

Vivo Energy

+44 7715 036407

Email : [email protected]

Mahamane Maïga

Corporate Communications Manager

Vivo Energy Mali

+223 44 97 77 77

Email : [email protected]

Benjamin Cohen, CEO

Augustin Rousselet, CFO / COO

Robex Resources Inc.

+1 581 741 7421

E-mail : [email protected]

Commentaires via Facebook :