Dans notre Pays, depuis août 2021 la vérité est malmenée, piétinée, matraquée à tel point qu’elle est finalement portée disparue.

La vérité n’a plus droit de cité, elle a été enterrée par le mensonge et sa fille adoptive la propagande qui se sont installés à demeure.

A la faveur des réseaux sociaux de nouvelles professions ont vu le jour, fleurissent et prospèrent désormais grâce au mensonge et l’affabulation : on les appelle ” vidéomen », ” blogueurs ” ou pompeusement ” influenceurs ».

Ces individus pour la plupart, sans foi ni loi, sans morale ni limite juridique ou sociétale, dont certains abusent outrageusement de la carte de presse,

Profitent cyniquement de l’ignorance et de la crédulité des citoyens pour les abreuver chaque jour de mensonges aussi grossiers les uns que les autres, d’histoires abracadabrantesques sortis de leurs seules imaginations débordantes.

On voit désormais des personnages du monde politique, non des moindres et des médias s’adonner aussi à ce sport nouveau pour s’attirer une visibilité, un auditoire, une clientèle politique ou une promotion.

Depuis 2021 on aura tout vu et entendu à Bamako !

De “la mer déviée sur Bamako en passant par Kangaba ” au ” pétrole à ras du sol et pour lequel il faut juste se baisser pour en recueillir dans le nord du Mali ” en passant par ” l’avion de chasse supersonique qui fait le trajet Bamako Kidal en 2 minutes ” le ” contrat de vente du soleil du Mali au Canada ” ou encore plus récemment à propos du sommet Chine Afrique ” l’arbre chinois qui produit de la lumière dès qu’on y pose sa main ! ” C’est le grand cirque !

Cependant ce cirque devient inquiétant quand il s’aventure dans le domaine de la défense et de la sécurité sous l’œil bienveillant et complice de la hiérarchie militaire et du régime militaire. Ainsi un célèbre téléwébiste, cybergriot professionnel, s’est du jour au lendemain bombardé ” officier d’état-major ” et conseiller technique militaire qui se fait même photographier devant des avions de l’armée, débite à longueur de journée sur les écrans des mensonges aussi gros que la colline de Koulouba, sur la capacité, l’arsenal et les stratégies de l’armée malienne. Il a aussi fait des émules au fil de ses délires. Ils font croire que l’armée du Mali est la plus puissante d’Afrique de l’ouest et même plus, ils font croire que militairement nous pouvons défaire trois armées africaines en même temps et que même l’armée algérienne avec ses 450 000 hommes ne peut se mesurer à la nôtre qui ne compte pas plus de 50 000 hommes ! Ces marchands de rêves, illusionnistes de haut vol ne savent pas qu’au cours de leurs élucubrations sur l’armée et la guerre, ils donnent chaque jour des informations précieuses sur notre armée aux terroristes qui nous combattent actuellement sur notre sol et qui n’en demandaient pas tant !

Ce virus du mensonge a contaminé toutes les sphères de notre Pays et de notre société.

On ment cyniquement et froidement à tous les niveaux à propos de tout , comme par exemple quand on vient le plus sérieusement du monde expliquer aux cotonculteurs que la difficulté pour l’Etat de payer leurs ristournes tient au fait que le Président français a interdit à plusieurs banques occidentales de recevoir dans leurs caisses les produits de la vente du coton malien sur le marché international !

On se demande s’il faut en rire ou en pleurer d’abord parce que c’est donner trop de pouvoir au Président français qui n’a aucune autorité sur la gestion des banques privées françaises à fortiori internationales , ensuite il est de notoriété publique que les principaux clients du coton malien sur le marché international sont la Turquie , la Chine , l’Inde , la Thaïlande et la Mauritanie donc hors de la zone euro et d’un éventuel champ d’action du Président français ; il faut savoir enfin que la campagne cotonnière 2023/ 2024 a été financée par un pool de banques maliennes et africaines dont le chef de file est la BDM avec deux banques off shore la Banque offshore Maroc et la BDU Guinée Bissau ainsi que la BNDA , ECOBANK ,la BCS , la BMS , la BCI , ORABANK, et la BAM , ce pool bancaire a levé un financement de 150 milliards de francs pour la campagne. Il est évident que la consistance du pool bancaire et du financement dépendent du critère financier universel de l’attractivité de l’investissement et surtout du “Risque Pays ” de l’investissement or il est de notoriété publique aujourd’hui que le Mali sur ce plan est considéré par toute la communauté financière internationale comme un Pays à risque à cause de l’insécurité et de l’instabilité politique due aux coups d’Etat à répétition voilà la Vérité !

Sinon personne au monde n’a les moyens et l’autorité pour empêcher les banques d’investir et de rentrer dans leurs fonds !

Personne ! Encore moins le Président Français ! Cette plaisanterie vient après celle des tonnes de faux billets soit disant imprimés et déversés chez nous par le même pays où sont imprimés les vrais billets du CFA et cela pour déstabiliser notre économie.

Toutes ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve aussi minime soit-elle, encore moins un début de preuve.

Il n’y aura jamais de preuve simplement parce que ce sont des mensonges montés de toute pièce !

Le Mali est un réservoir d’intellectuels de haut vol et de cadres émérites reconnus dans le monde entier, proférer de tels mensonges dans leur Pays et au nom de leur Pays est une insulte à leur intelligence et à leur honneur ! Ériger le mensonge en mode de communication fait courir un grand danger à notre Cher et Vieux Pays de fierté et de Vérité , qui risque à terme de dilapider le capital de respect et de considération du monde entier qu’il a su cultiver et préserver des siècles durant depuis Kankou Moussa et Aboubakari 2 !

Pendant que nous devenons la risée du monde, notre Maliba se meurt à petit feu, par la misère et la pauvreté, le chômage endémique des jeunes, la rareté de l’énergie électrique, la déliquescence de l’économie et l’incurie de la gouvernance.

Il paraît que désormais nous avons “repris notre Souveraineté ” et sommes ” Redevenus Nous-Mêmes «, alors commençons par arrêter de cultiver le mensonge pour Redevenir des dignes descendants de nos ancêtres bâtisseurs d’Empires où le mensonge et le parjure avérés étaient motifs de suicide pour un homme d’honneur !

Malick Touré

Administrateur Civil

