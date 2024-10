Le FCFA symbolise non seulement une injustice, mais aussi une inégalité, selon Elie Kamano

Lors de ses activités consacrées à l’Afrique et au patriotisme, le vendredi 11 octobre à Dakar, l’artiste et panafricaniste guinéen Elie Kamano, est originaire de Guéckédou en Guinée forestière. C’est un musicien, écrivain et compositeur guinéen. Il a exprimé son point de vue sur le panafricanisme, en mettant l’accent sur l’utilisation du franc CFA et sur l’Alliance des États du Sahel. D’après lui, la jeunesse africaine a compris et adopté le panafricanisme.

Élie Kamano a mentionné le premier point. L’utilisation du franc CFA est souvent critiquée comme une atteinte à la souveraineté des pays africains, les empêchant ainsi de parvenir à une politique monétaire indépendante.

« Ces francs CFA étaient établis à parité fixe avec le franc à l’époque et l’euro aujourd’hui » avant de rappeler qu’un euro vaut ainsi 655,88 francs CFA (XAF et XOF). Ce que l’activiste qualifie non seulement d’injustice, mais également d’inégalité.

Selon M. Kamano, l’utilisation du franc CFA est une dépendance à l’égard de la politique monétaire française. Les pays de la zone franc CFA n’ont aucun contrôle sur leur monnaie et ne peuvent pas ajuster leur taux de change en fonction des chocs économiques spécifiques à leur région.

En raison de son fonctionnement à taux de change fixe avec l’euro (et préalablement, le franc Français), le principal désavantage du franc CFA est qu’il empêche les États concernés de mener une politique monétaire autonome et durable distincte de celle de la zone euro.

En outre, les accords signés contraignaient les pays de la zone franc à déposer 50 % de leurs réserves de changes auprès du Trésor français, comme l’a souligné l’artiste.

Interrogé sur son soutien aux chefs de l’Alliance des États du Sahel (AES), Elie Kamono a déclaré :« Je veux faire entendre ma voix à travers cette tournée, afin d’encourager les pays membres de l’AES (Burkina, Mali et le Niger Tiani) dans leur élan de mettre en place les vrais fondements de l’unité africaine et de combattre ces groupes terroristes financés par des lobbies français et Ukrainiens ».

En conclusion, l’artiste panafricain Eli Kamano a exprimé son admiration pour la solidarité entre les peuples africains et leur volonté de bâtir un avenir meilleur. Le soutien inébranlable de l’artiste guinéen à l’AES comme une source d’inspiration pour tous ceux qui s’engagent dans la lutte pour la souveraineté et le progrès de l’Afrique.

Moussa Dembélé

correspondance particulière

