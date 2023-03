Le Président de Maliens Tout Court invité d’honneur des autorités coutumières de In-abague, cercle de Timitrine, dans la région de KIDAL

Le Président du mouvement Maliens Tout Court. mouvement pour la solidarité et le développement, Ibrahima Diawara était l’invité d’honneur de la cérémonie d’intronisation du chef coutumier de la tribu Idnan Taytoc, le dimanche 12 mars et le lundi 13 mars 2023.

Le Président Ibrahima Diawara était accompagné d’une forte délégation du Mouvement Maliens Tout Court (MTC-MSD.« je viens d’effectuer une visite de deux jours dans le grand nord de notre pays, plus précisément dans les cercles de Tessalit et Timitrine dans la région de Kidal.

Durant ces deux jours (dimanche et lundi), en voiture j’ai traversé le désert du Telemsi, et les montagnes du Timitrine jusqu’à la commune de In-abague, dans le fin fond de la région de Kidal pour assister à l’intronisation du chef coutumier de Taytoc, de la grande tribu des Idnane, Khabala Ag Bakaye », a annoncé le Président Diawara à la fin de son séjour à Timitrine, environ 1800 km de Bamako.

Lors de la cérémonie d’intronisation du chef de la fraction Taytoc, Khabala Ag Bakaye, Ibrahima Diawara a prononcé un discours rassembleur autour du thème de la paix, la cohésion et le vivre ensemble. Devant plusieurs centaines de personnes, en tant que Président du Mouvement Maliens Tout Court, Mouvement pour la solidarité et le développement (MTC-MSD), le Président Diawara a lancé un message de paix, de cohésion et d’union entre tous les fils et filles du Mali.

Parmi les participants on note un grand nombre de chef coutumier de la région de Kidal, mais aussi de Gao, de Tombouctou et des familles fondatrices de Bamako. « Seule dans l’union et l’entente nous pourrons nous en sortir. Il est temps de donner la chance à la paix de monter en puissance et pour décoller le développement du cercle de Timitrine, pour le développement de Kidal et de tout le Mali.

Je suis convaincu que l’arme la plus puissante au monde pour le règlement d’un conflit est le dialogue », a dit Ibrahima Diawara, le Président de MTC-MSD.

