Nos forces de défense et de sécurité ont pris le contrôle de la localité d’Inafarak le lundi 22 juillet 2024. L’armée malienne est là pour gagner les guerres de notre pays – et pour les gagner de manière décisive. Notre sous-région ne deviendra que plus dangereuse si les terroristes croient qu’ils peuvent s’en sortir en se livrant à des agressions et à des massacres massifs. Et le Mali ne paiera un prix plus élevé que si les terroristes et les fanatiques croient pouvoir forcer notre peuple à vivre dans la peur. La cruauté délibérée des terroristes constitue une attaque contre nos valeurs communes et notre décence.

Nos troupes défendent notre souveraineté et honorent nos frontières. Elles veillent à ce que les civils soient protégés et non ciblés. Et elles punissent les agressions et contrôlent les intimidateurs. Alors, c’est le moment où les forces de défense et de sécurité comptent sur notre unité et notre force de soutien. Nous savons que les Maliens souligneront toujours notre solidarité et notre détermination – et indiqueront clairement que l’engagement de notre armée en faveur de la sécurité de notre pays est à toute épreuve. Nous ne tolérerons pas les attaques contre des Maliens innocents. Nous poursuivrons nos intérêts nationaux. Nous vivrons nos valeurs nationales et montrerons la force de nos idéaux.

Et donc les attaques terroristes sur nos populations et troupes doivent cesser. Et en attendant, nous ferons ce qu’il faut pour protéger nos troupes et nos populations et imposer des coûts à ceux qui les attaquent.

Que Dieu assiste nos forces de défense et de sécurité et continue de bénir notre nation.

Cheick Boucadry Traore

