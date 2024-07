L’actuelle équipe de la Transition malienne, dont la deuxième personnalité en la personne du Colonel Malick Diaw, président du CNT, vient de séjourner au Burkina-Faso où il a eu des propos raffermissant les liens historiques et contemporains entre les deux États et leur voisin du Niger au sein de la Confédération AES, n’occulte pas la réalité du monde actuel qui vient de se révéler à nous sur les bords de Seine, à l’occasion de l’ouverture officielle des JO de Paris 2024. Un monde pernicieux, vicieux, vicié, visqueux, satanique et pervers en soi, où il faut que chacune, chacun exige d’elle/lui-même une action éthique de réforme humaine d’ensemble. À partir d’une vision claire dans tous les aspects de la vie économique, sociale, culturelle et spirituelle (religion), il faut une remise en cause de tout ce qui nous liait et qui nous avait été dispensé jusque-là comme enseignements du siècle des Lumières. Or c’est dans la patrie de ces esprits éclairés d’hier qu’on se rend compte de l’égarement et de la perversité d’esprit. On cherche à nous imposer une morale à deux voies au nom d’une certaine conception du genre confondant sport, olympisme et éthique en politique qui est chose incertaine cherchant à mener l’humanité à sa ruine en voulant tout légiférer dans la vie sans liberté des hommes et femmes conditionnés depuis la tendre enfance par l’image toujours sophistiquée qui renvoie une autre image insérée puce dans l’ADN. Les mécanismes de la grande manipulation d’échelle à l’œuvre chez nous aussi sont là : la presse, l’Église, la Umma, les parents, les familles, les jeunes, les enfants aucune catégorie n’est laissée sur la touche. Nous en sommes tous frappés par des esprits malveillants qui nous gouvernent sur le Web et dans la haute finance. La Russie est exposée à ses partenaires du Sahel via un fakenews, les Fama victorieuse à Tinzawatin sont mises sur la sellette… Un fictif gouvernement en exil s’apprêtait à synchroniser des attaques terroristes planifiées en préparation avec le lancement de leur appel à la résistance face à l’armée nationale et les Colonels. Sans prétendre donner des leçons aux démocrates et révolutionnaires maliens ni s’immiscer dans les “affaires intérieures” d’un pays ou des pays repérés comme lieu d’asile de Maliens, maudits apatrides, volontaire exilés, fugitifs sociaux, calomniateurs-affabulateurs et du nombre des paranoïaques et desperados politiques. À la vérité, il faut rendre témoignage de nos 3 États qui ne visent qu’à mieux nous libérer de cet esclavage mental, de la dépendance économique et de l’aliénation culturelle, avec pour seul but de permettre à leurs populations de penser désormais par elles-mêmes non sous le prisme d’un autre. Il s’agit de ne plus avoir honte de soi mais de s’habiller de dignité et d’honneur pour être en phase avec le modèle culturel nouveau en construction. Une manière de consoler les peuples de l’AES qui sont condamnés d’avance à échouer selon des critères pré établis. Nos trois dirigeants n’en ont cure sachant d’où ils viennent, où ils vont et qu’est-ce qu’ils poursuivent pour l’intérêt général ; servir et non se servir. Chaque citoyen a sa propre trajectoire. Le monde est une grosse baignoire où toutes les créatures nagent sans savoir pourquoi ils sont séquestrés dans cet aquarium géant. Ce qui les entrecoupe c’est la propre trajectoire d’un autre poisson qui s’est trouvé là au moment où cet autre poursuivait tranquillement sa trajectoire. La seule valeur marchande reste Orano qui ne doit pas aller en faillite pour des impératifs économiques et macro financiers supranationaux. Le scénario est clair. La dignité humaine n’a plus de valeur et l’homme et sa vie sont sans importance. La Pleine lune d’hier ne leur aura donc pas profité à cette clique de bandes de mercenaires irrédentistes touarègues et mélange de races qui a été surprise en pleine réunion comme nos 11 politiciens et dont tous les sujets présents ont été envoyés pour le repos éternel grâce aux frappes de drones des Fama. Même si la Dirpa n’a pas encore communiqué large sur la confrontation on doit remercier Dieu qui, quiconque Il égare, il ne se trouvera nulle personne en train de guider celui-ci. Et quiconque Il guide, nul ne se trouvera en train d’égarer celui-ci.

La recherche du bien commun passe par le respect de la dignité et de la vie de la personne humaine. Les peuples d’aujourd’hui en compétition à travers 206 pays présents aux JO de Paris 2024, vont s’en rendre compte. Le Mali n’est plus ce micro État que la France s’était approprié et l’avait rebaptisé “Soudan Français”. C’est fini cette époque. Il n’y a qu’aux yeux des maudits-maisons qu’elle est encore un lustre qui fait de la démocratie un luxe chez nous, pour nous rendre des complexés. On a aussi dépassé cet âge des années 90. Aujourd’hui, peuples de l’AES, nous sommes conscients et plus que responsables de notre liberté de choix, de décision, d’agir etc. Et selon les aspirations communes de nos plus hautes autorités PARCE LA CEDEAO NOUS A RENDUS APPAUVRIS EN CRÉANT UNE CRISE CHEZ ELLE, ET QUE NOUS PAYONS TOUS SOLIDAIREMENT. On ne jette jamais le bébé avec l’eau du bain à son baptême. Pour ne l’avoir pas compris le 4 avril 1959, la France coloniale a tout perdu chez nous croyant pouvoir miser sur des individus maudits-maisons pour retrouver ses marques et assises au travers d’une guerre d’une sale guerre – c’est le mot même, disons le carrément – au cours de la période de déroulement de ses Jo déjà annonciateurs de l’apocalypse ou la fin des temps, en représentation symbolique et sémiotiquement impactant pour ceux qui n’ont pas su protéger leurs yeux des feux de l’enfer des médias polarisés et ligués pour ne pas reconnaître la victoire éclatante des Fama à Tinzawatin et Al afaranak à la frontière algérienne. Un discernement approfondi est à faire pour ne plus haïr le militaire malien au profit du parti de l’étranger quand l’un veut ta peau et que l’autre cherche à sauver ta peau et sa peau. Ngolofiman koodoo… dowere te. Wallahi ! Anka kolossi….

Khaly Moustapha LEYE

Commentaires via Facebook :