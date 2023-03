Aubervilliers : La rue Fantani Touré dévoilée au grand public !

Une rue dans une commune de la banlieue immédiate parisienne, plus précisément à Aubervilliers porte désormais le nom de Feue Fantani Touré. Cette illustre défunte talentueuse artiste malienne, non moins ancienne Ambassadrice de l’UNESCO pour la Paix. L’inauguration de cette rue a eu lieu, le mercredi 8 mars (Journée Internationale des Droits de la Femme). C’était en présence des autorités municipales de ladite commune, des diplomates maliens accrédités en France, de l’époux de feue Fantani, Habib Dembélé dit ‘’Guimba National’’ et de nombreux compatriotes, amis, parents et proches collaborateurs de celle qui vient d’être immortalisée, presque neuf ans après sa disparition.

La culture n’a pas de frontière, principalement la musique, dit-on. Cette réalité vient d’être encore une fois de plus confirmée par ce bel honneur rendu à l’artiste malienne, Feue Fantani Touré en signe d’hommage. Arrachée à l’affection du grand public le 3 décembre 2014, le nom de Fantani Touré est désormais au fronton d’une rue d’Aubervilliers pour l’éternité. Ce n’est que justice. Est-il besoin de rappeler que cette ancienne du ballet national malien fut une grande femme de culture africaine, à travers sa musique et ses actions. Elle a marqué et magnifié de son empreinte cette culture africaine sur la base de son savoir malien au vu du monde entier. Ce qui lui a value le titre de l’Ambassadrice de l’UNESCO pour la Paix en 2011.

Au-delà de sa carrière musicale, son statut de militante pour les Droits de la femme a donné une autre dimension à sa renommée sur le plan international. Pour preuve, lors de cette cérémonie, les intervenants sont revenus sur l’une de ses déclarations immémoriales : « Je lutte pour la scolarisation des filles, pour les femmes et les filles mères en difficultés, sans voix, je suis la voix de ces femmes en détresse ».

Ce n’est donc pas un hasard du calendrier si c’est la Journée Internationale des Droits de la femme, le 8 mars 2023 qui a été choisie pour l’inauguration de cette rue qui portera désormais son nom au quartier Aubervilliers dans le département 93, près de Paris en France. Pour l’occasion c’est Karine Franclet, la Maire d’Aubervilliers qui a présidé ladite cérémonie, en présence de son mari, comédien international malien de renom, Habib Dembélé alias ‘’Guimba National’’ et d’autres personnalités maliennes et françaises.

Au cours de cette cérémonie, après la lecture de la biographie de l’artiste par le maître de cérémonie, la maire d’Aubervilliers, a affirmé que cette rue au nom de la chanteuse Fantani Touré, marquera pour longtemps leur attachement à son héritage, avant de déplorer que cette inauguration ait connu quelques mésaventures car reportée plusieurs fois pour cause de Covid, mais finalement tenue un 8 mars, Journée Internationale des Droits de la femme. Une très bonne occasion et significative, a dit Mme le Maire Franclet.

Quand à Habib Dembélé ‘’Guimba National’’, époux de Feue Fantani Touré, il a signifié sa fierté pour cet honneur pour l’Afrique plus particulièrement pour le Mali, tout en remerciant l’autorité française pour cette distinction.

Fantani Touré durant son existence a consacré sa vie à glorifier la culture malienne voire africaine, et cette reconnaissance à son égard est amplement méritée. Dors en paix l’artiste !

Par Mariam Sissoko

