Culture : enfin, un monument dédié à Amadou Ampaté Ba

La cérémonie d’inauguration du moment construit à l’effigie de l’écrivain et homme de culture malien, Amadou Ampaté Ba, était présidée par le Secrétaire général du ministère de la Culture, Yamoussa Fané. C’était lundi 28 septembre dernier, en présence du Directeur général de la Culture Amadou Ampaté Ba et d’un parterre d’acteurs de la culture malienne.

Amadou Ampaté Ba était un géant de culture et fervent défenseur des traditions africaines. Sa réputation a traversé les océans grâce à sa plume inimitable. Tout au long de sa vie, il a défendu et tenté d’immortaliser, de son mieux, la culture et les traditions africaines. Cela, à travers son mode de vie mais aussi et surtout à travers les quelques livres qu’il a écrits. Au nombre de ses livres les plus connus, on citer, entre autres, ‘’Oui Mon Commandant’’, ‘’Kaidara’’, ‘’Amkoulel’’, ‘’l’Etrange destin de Wangrin’’… Des ouvrages qui ont permis aux jeunes générations malienne et africaine de découvrir, non seulement le talent inimitable de l’homme mais aussi et surtout de connaitre l’immense richesse de la culture et des traditions de l’Afrique.

Le Palais de la Culture porte son nom depuis sa construction. Mais le seul maillon manquant au Palais était le monument d’Amadou Ampaté Ba. C’est pour combler ce vide que le gouvernement malien a décidé d’ériger un monument à la hauteur de la grandeur de l’homme qui fut Amadou Ampaté Ba. En tout cas, le monument dressé à son effigie à l’entrée principale du Palais qui porte son nom, est beaucoup apprécié par les fans de l’homme et par tous les hommes de la culture ou presque de la culture malienne.

Le monument Amadou Ampâté Ba est conçu dans une dimension de 5 mètres, y compris un socle de 3 mètres. A noter que le projet du monument a été conçu et réalisé par Mamadou Koumaré qui est également l’artisan de plusieurs autres monuments à travers le Mali.

Satisfait de l’œuvre, le Directeur du Palais Amadou Ampaté Ba a félicité l’architecte ainsi que le département de tutelle pour la clairvoyance. Avant de marteler que ce monument permettra d’immortaliser ce grand homme.

Rappelons qu’Amadou Ampaté Ba est né en 1901 à Bandiagara et décédé en 1991 en Côte d’Ivoire.

Zié Traoré

