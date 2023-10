GAK, 2008-2023 : 15 ans au service de nos assiettes

C’est dans une ambiance festive que le Groupe Aminata Konaté – GAK- plus connu sous le nom ‘’Baramuso’’, a soufflé ses 15 bougies au Mémorial Modibo Kéita le samedi 23 septembre 2023. Au cours de cette cérémonie, Baramuso s’est vue décerner deux consécrations par un Cabinet basé au Cameroun, siège de l’O.a.p.i : le Prix du Mérite Panafricain- Catégorie entreprise 2022-2023- et le Prix Leadership Entrepreneurial.

Défilé des 27 entreprises du Groupe Baramuso, prestations d’artistes, remise d’attestations de reconnaissance et coupure de gâteau d’anniversaire, voilà, entre autres, les temps-forts qui ont émaillé cet anniversaire. Ils étaient là, personnels et partenaires venus de tous les horizons pour commémorer ces 15 ans de défis aux services de la population malienne africaine en général et du Mali en particulier. Ce 15è anniversaire a été une occasion pour la société de faire un bilan des années de combat au service de nos foyers, et même au-delà, mais aussi de se projeter dans l’avenir pour relever de nouveaux défis.

Outre ses produits d’assaisonnement, Baramuso a imprimé sa marque sur plusieurs autres biens de large consommation comme l’eau potable, le sucre, le thé, rien que pour apporter des produits et des services de qualité à la population du Mali et au-delà.

GAK donne le bon exemple de l’entreprenariat à la jeunesse malienne. La preuve : Baramuso compte plus d’une vingtaine d’entreprises avec 4500 emplois directs et indirects. Il s’est pointé dans dix pays, dont cinq de production.

C’est cet engagement dans l’entreprenariat qui lui a valu à deux prix, dont le Prix du Mérite Panafricain- Catégorie entreprise 2022-2023 et le Prix Leadership Entrepreneurial. Ces deux prix lui ont été décernés par un cabinet camerounais qui a fait le déplacement à Bamako à l’occasion de cet anniversaire.

Drissa Togola

