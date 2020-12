Les lauréats de l’édition 2020 du concours international de poésie La Différence ont été annoncés, dimanche 29 novembre. Comme annoncé précédemment, le poète malien nominé dans la catégorie Maurice Konéditioné remporte finalement le prix.

Le nominé devient finalement le lauréat ! Eh, oui ! Serges Cyrille Kooko, directeur de publication des éditions Innov Mali, remporte le prix Maurice Koné du concours international de poésie La Différence, édition 2020.

Malgré une absence avérée d’accompagnement des autorités politiques, les écrivains maliens se sont toujours battus avec les maigres ressources dont ils disposent pour faire émerger la littérature malienne et la hisser au firmament de toute la littérature francophone. Ce devoir, Serges Cyrille Kooko l’accomplit en remportant le Prix Maurice Koné de la poésie lors du concours international de poésieLa Différence.

Grâce à son poème « Avec eux ! », Serges Cyrille Kooko sort la tête haute de ce concours. Juste après l’annonce des lauréats en ligne, Joël Des Rosiers, poète, médecin et membre de l’Académie des Lettres du Québec, au Canada, n’a pas manqué à faire savoir les qualités de ce poème présenté par le poète malien. « On sent dans le poème “Avec eux !”, où il est question à la fois d’être dedans et dehors, une question d’étrangeté qui semble traverser le poème », a-t-il témoigné.

« Ils faisaient semblant de m’accepter

Mais je me sentais mal au milieu

De ces sourires de façade

De ces ambiguïtés incongrues

De leurs amitiés inamicales », lit-on dans ce poème « Avec eux ! ».

Contacté par téléphone, M. Cyrille Kooko n’a pas pu cacher sa plus grande satisfaction. « J’étais déjà très heureux de faire partie des finalistes », a-t-il déclaré avant de laisser entendre toute sa surprise à l’entente de son nom comme lauréat dans la Catégorie Maurice Koné La Différence 2020. « Ça fait très longtemps que je n’ai pas été aussi content et fier », a-t-il finalement reconnu.

Le poète international estime que cette distinction n’est qu’« un accomplissement » qui va lui permettre d’avoir plus confiance en soi. « Je ne perds donc pas mon temps en écrivant. Ce prix me donne la force de continuer sur la même lancée », affirme M. Cyrille Kooko.

Le poète a pourtant de grandes ambitions. Il rêve décrocher dans les années à venir le prix Goncourt. « Il faut rêver grand », conclut-il tout en faisant comprendre toute sa fierté d’avoir« porter haut le nom du Mali ».

Rappelons que « pour cette édition unique sous Covid-19, l’utilisation recommandée de l’un des trois adverbes (même si, encore ou peut-être) rendait la tâche plus subtile. Exprimer ainsi sa notion de différence poétiquement sous un angle bien particulier : l’opposition, l’hypothèse, la requête ? Mais sans pénaliser la force de la thématique… ».

Notons qu’à partir de l’été 2021, tous les poèmes nominés seront disponibles dans le recueil des nominés et lauréats de La Différence.

Togola

