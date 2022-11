La refondation de l’État malien nécessite l’adhésion des citoyens aux réformes et programmes censés ramener la stabilité et assurer le développement de notre pays.

Privilégiant l’option inclusive pour la conduite de ses actions, le ministère de la Réfondation de l’État, en collaboration avec le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et institutionnelles, a décidé d’organiser des ateliers régionaux de restitution du document «Cadre stratégique de la refondation de l’État et ses plans d’actions».

C’est ainsi qu’une mission conduite par Oumar Sésé Koné et composée de deux experts, dont Dr Bakary Traoré et Abdoulaye Massina Diallo, s’est rendue dans les Régions de Kayes, Nioro et Kita pour animer ces ateliers afin de permettre aux chefs de services régionaux et aux couches socioprofessionnelles de s’approprier le document et de partager son contenu avec leurs bases respectives. La séance de restitution de la Région de Kayes s’est tenue le 8 novembre 2022 au gouvernorat sous la présidence du gouverneur, le colonel Moussa Soumaré.

Rappelons que dans le cadre de la rectification de la Transition en juin 2021, le Conseil national de Transition a adopté le 2 août 2021 un Plan d’action du gouvernement de Transition (PAGT). Le PAGT a prévu comme axes prioritaires la réalisation des réformes globales de refondation sur des bases consensuelles et inclusives. C’est dans ce contexte que les Assises nationales de la Refondation (ANR) ont eu lieu au mois de décembre 2021 sur toute l’étendue du territoire national qui ont redonné la parole au peuple afin de fixer une nouvelle vision de gouvernance et de développement de notre pays.

Ce débat national a permis d’établir un diagnostic sans complaisance de l’état de la nation et de proposer des solutions dans tous les domaines, à travers 517 recommandations qui traduisent les aspirations profondes du peuple malien pour l’avènnement d’un Mali nouveau.

Selon le chef de la mission de la Refondation de l’État, ces recommandations ont été traduites en actions gouvernementales et compilées dans un document intitulé «Cadre stratégique de la refondation de l’État (CSRE), assorti de plan d’actions. Le CSRE vise à donner corps à la vision d’un «Mali nouveau bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respecteueux des droits de l’Homme et des valeurs socioculturelles».

Un dispositif de pilotage a été mis en place afin de permettre au CSRE de mettre en cohérence, sur une période de 10 ans (2022-2031), les différents programmes sectoriels avec les idées novatrices des ANR, à travers un Plan d’actions de la refondation de l’État (PARE 2022-2026) et un Plan d’actions prioritaires du gouvernement de Transition (PAPGT- 2022-2026) du Cadre stratégique de la Refondation de l’État prolongé par un Plan d’actions prioritaires complémentaires.

Le CSRE propose de gouverner autrement avec le souci constant de la rigueur, de la transparence, de l’efficacité et de l’efficience. Ces activités constituent un paramètre important en termes de redevabilité au peuple malien et de mise en œuvre efficiente du Cadre stratégique de la refondation de l’État durant cette transition.

«Conformément aux engagements des autorités de la Transition de respecter la volonté exprimée du peuple malien à l’issue des ANR, un comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations est institué auprès du président de la Transition pour veiller sur la mise en œuvre cohérente des recommandations et s’assurer de la traçabilité, de la redevabilité et du suivi-évaluation des plans d’actions du CSRE. Ceci constitue un motif d’espoir pour le changement tant prôné par les Maliens», a estimé le colonel Moussa Soumaré.

Les participants ont apprécié le CSRE qui prend en compte certaines préoccupations majeures de la région notamment la création d’une Université à Kayes et la relance du trafic ferroviaire.

Par Bandé Moussa SISSOKO (AMAP-Kayes)

Commentaires via Facebook :