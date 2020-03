Le Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Président du Conseil d’Administration de l’Observatoire du Développement Humain Durable et de la Lutte Contre la Pauvreté (ODHD /LCP), Hamadoun Konaté, a présidé, le vendredi, 13 mars 2020, les travaux de la quatorzième session ordinaire du conseil d’administration de l’ODHD/LCP, dans la salle de conférence Zoumana Bassirou Fofana. La session s’est pour la circonstance pensée sur des points suivants : mandatement et validation du procès verbal de la 13ème session ordinaire ; appréciation de l’état de mise en œuvre des recommandations de la 13ème session ordinaire ; présentation du rapport d’activités et du rapport financier 2019 ; présentation et approbation du programme de travail et du projet de budget 2020, etc.

Il ressort des débats que les dépenses dans le budget de 2019 s’élèvent à 769 030 885 Fcfa, soit un taux d’exécution 98, 06%. Il a été signalé la mise à disposition tardive des fonds de la contrepartie nationale au niveau du panier commun logé au PNUD dont le virement a été fait en novembre 2019. Au titre de 2020, le projet de budget a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme du 875.680.850 FCFA. De ce fait, l’année 2020 verra le démarrage du nouveau programme d’appui à la gouvernance économique qui s’étalera sur la période 2020-2024.

Pour la mise en œuvre de cet objectif, les dépenses s’élèvent à 255.864.032 Fcfa dont 215.183.182 Fcfa sur budget d’Etat, 38000000 sur fonds PNUD et 2 680 850 Fcfa sur ressources propres : les frais de fonctionnement à 100864032 Fcfa dont 90183182 Fcfa sur budget d’Etat, 2680850 Fcfa sur fonds propres et 8000000 sur fonds Pnud ; la mise ne charge salariale du personnel pour un montant de 120000000 Fcfa dont 95000000 Fcfa sur le budget d’Etat et 25 000000 sur fonds PNUD ; le remplacement des équipements obsolètes et l’acquisition de matériels roulants et autres équipements pour un coût de 35000000 Fcfa dont 30000000 Fcfa sur le budget d’Etat et 5000000 Fcfa sur fonds PNUD.

En sommes, pour l’année 2020, a fait savoir le Directeur général de l’ODHD/LCP, Bouréma Fasséry Ballo, porteront essentiellement sur le suivi du CREDD et des objectifs de développement durable (ODD), la diffusion du RNH 2019 et du rapport de l’étude sur « profil de pauvreté des 703 communes du Mali » et l’élaboration du RNDH 2020. En plus de ces activités, ajoute le DG Bouréma Fasséry Ballo, s’ajouteront la finalisation et la réalisation d’autres études thématiques, la poursuite du partenariat avec l’USSGB, l’élaboration du nouveau plan de formation et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’ODHD/LCP. La mise en œuvre dudit programme annuel, dit-il, bénéficie de l’accompagnement technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement qui appui le gouvernement malien, à travers un programme d’appui à la gouvernance, à la résilience économique pour la réduction de la pauvreté.

Le Ministre Hamadou Konaté a vivement félicité le Pnud pour son appui technique et financier au PAGER et au PAGEM dont l’ODHD/LCP est l’une des structures bénéficiaires. Les mêmes facilitations sont allées à l’endroit de l’UNICEF et la Banque Mondiale pour leur contribution au projet d’amélioration du système statistique national, aux partenaires techniques et financiers de même qu’aux structures partenaires de l’ODHH/LCP.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :