Affaire des engrais subventionnés par l’Etat : Scandale pour un “éventuel paiement” de 17 milliards F CFA à DPA-Sa et KO2

L’Alliance des syndicats nationaux agricoles vient de saisir le Bureau du Vérificateur général et le Tribunal de la Commune III chargé du Pôle économique et financier du Mali à travers des lettres de dénonciations concernant le paiement imminent d’une somme faramineuse de 17 milliards F CFA aux sociétés Doucouré Partenaire Agro-Industrie “DPA-SA” et KO2 au titre des factures des engrais subventionnés pour la campagne 2020-2021. Sauf que pour les structures membres de l’Alliance, les paysans non nullement vu la couleur de ces engrais subventionnés.

ans les deux lettres de dénonciation dont nous avons pu nous procurer une copie, l’Alliance des syndicats nationaux agricoles du Mali n’est pas passée par quatre chemins pour dénoncer ce qu’elle qualifie “d’enrichissement illégal” de ces deux fournisseurs à savoir DPA d’Ibrahim Doucouré non moins président régional de la Chambre de commerce et d’industrie de Ségou et de KO2 appartenant à Eli Diarra (à ne pas confondre avec l’ex-député de Koulikoro) sur le dos des exploitants agricoles de l’Office du Niger.

Pour ce faire, dans ces lettres de dénonciations, l’Alliance de rappeler que par rapport à ce dossier qu’elle a écrit au ministre du Développement rural le 18 janvier et le 23 juin 2021 pour lui faire part de leurs difficultés et en même temps mettre sur la table des propositions de solution concernant la gestion de l’engrais subventionné par l’Etat au titre de la campagne agricole 2020-2021.

“Malheureusement nos deux (2) lettres sont restées sans suite jusqu’à nos jour”, a soutenu l’Alliance dans les correspondances adressées au Bureau du Vérificateur général et au Pôle économique et financier. L’Alliance de regretter qu’au même moment elle a appris que les services financiers de l’Etat chargés du paiement des factures d’autorisation d’achat d’engrais subventionné ont établi et ordonné le mandat de paiement de cet engrais subventionné aux profits des sociétés DPA et KO2 qui sont les deux fournisseurs retenus par la Chambre régionale d’agricole de Ségou durant la campagne agricole 2020-2021.

“Nous avons déjà informé le ministre du Développement rural concernant les tickets d’autorisation d’achat d’engrais subventionné illicitement acquis par ces deux fournisseurs auprès des exploitants agricoles de l’Office du Niger mais le ministre n’a jamais réagi contre cette dénonciation frauduleuse et cette fois-ci nous avons jugé nécessaire de venir très respectueusement à vous pour dénoncer et contester cet enrichissement illégal de ces deux fournisseurs d’engrais sur le dos des exploitants agricoles de l’office du Niger afin d’obtenir une réparation”, peut-on lire dans ces lettres de dénonciations qui datent d’environ trois mois. Pour l’Alliance, elle a plusieurs preuves contre ces deux fournisseurs.

Comme première preuve, elle a mentionné dans sa lettre qu’au titre de la campagne agricole 2020-2021, tous les fournisseurs d’engrais retenus par la Chambre régionale d’agriculture de Ségou se sont réunis à Ségou sous l’égide du président de ladite Chambre pour renoncer à la fourniture d’engrais subventionné aux exploitants agricoles de l’Office du Niger

Deuxièmement, l’Alliance de poursuivre que la plupart des engrais utilisés par les exploitants agricoles ont été achetés aux prix du marché sur le financement de la Banque nationale de développement agricole et de certaines caisses d’épargnes et de crédits de Niono (voir les directeurs de ces institutions financières de l’époque).

Pis, l’Alliance de mentionner que ces deux fournisseurs à savoir DPA et KO2 ont cherché par tous les moyens pour faire signer leurs documents financiers par le président de la Chambre locale d’agriculture de Niono attestant que les paysans ont reçu des engrais subventionnés. Ce dernier aurait refusé d’apposer sa signature pour ne pas être comptable de leur stratagème.

Si les membres de l’Alliance sont contre le paiement de ces 17 milliards F CFA à ces deux opérateurs économiques très connus au Mali, plus particulièrement dans la 4e région, elle propose tout de même que ce fonds soit versé au comptes des exploitants agricoles de l’Officier du Niger ou au compte de l’Etat pour des dépenses publiques.

Toujours selon des informations relatives à ce dossier, plusieurs cadres de l’Etat, des exploitants agricoles et des opérateurs économiques ont commencé à défiler devant le Pôle économique et financier, mais visiblement le dossier ne semble pas trop bouger. Qui le bloque r ? L’Etat va-t-il payer ces 17 milliards F CFA à ces deux opérateurs malgré la réserve des exploitants agricoles à travers leur syndicat ? Wait and see !

Kassoum Théra

