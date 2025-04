CAD-Mali : Une journée de réflexion et de plaidoyer sur la Problématique d’accès des femmes et des jeunes aux intrants, et équipements agricoles à Ségou.

Le Samedi 12 Avril 2025 à Ségou, la Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) a organisé une journée de réflexion et de plaidoyer sur la Problématique d’accès des femmes et des jeunes aux intrants, et équipements agricoles présidé par le 1er Adjoint au -préfet du cercle de Ségou, M. Moussa TRAORE. `La journée consistait de mobiliser, Plaider et interpeler les différents acteurs de la région de Ségou notamment le Conseil Régional les Autorités Administratives, les Services Techniques, les Organisations Paysannes de la société civile, le Conseil de Cercle, Médias, Organisations de femmes, Organisations de jeunes et Syndicats Paysans sur la problématique d’accès des paysans y compris les femmes et les jeunes aux intrants et équipements agricoles.

L’économie du Mali repose essentiellement sur le secteur rural (agriculture, élevage, foresterie et pêche) qui contribue à environ 40% au Produit Intérieur Brut (PIB), 20% des exportations et occupe plus de 80% de la population active. La Loi d’Orientation Agricole (LOA) adoptée en septembre 2006, traduit la volonté commune de l’ensemble des partenaires du Secteur développement Rural (État, Collectivités territoriales, profession Agricole, société civile, partenaires au développement) de passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture intensive et diversifiée. Elle ambitionne de satisfaire dans un contexte de développement durable les besoins croissants du pays, et tournée vers la conquête des marchés sous régionaux et internationaux.

Par ailleurs le Gouvernement malien a consenti des efforts depuis la crise de 2012, notamment : La Politique de Développement Agricole (PDA) validée le 1er août 2013 avec comme support le Plan National d’Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA 2015-2025) qui constitue le cadre national de planification du Mali pour le secteur Agricole. D’autres cadres et stratégies existent dans le secteur, notamment la Politique Foncière Agricole, le Fonds National d’Appui à l’Agriculture (FNAA), le Plan de Passage à l’Approche Sectorielle etc. Le secteur du Développement Rural (SDR) est caractérisé par un grand nombre d’acteurs publics et privés qui interviennent dans la mise en œuvre des politiques et stratégies.

Les structures de gouvernance suivantes : le Conseil Supérieur de l’Agriculture (organe de concertation), le Comité Exécutif National de l’Agriculture (son pilotage institutionnel), les Comités Exécutifs Régionaux de l’Agriculture et le Secrétariat Permanent du Comité Exécutif National de l’Agriculture sont créées pour assurer la coordination du secteur. La recrudescence des menaces et des attaques aux multiples facettes est en partie liée à la faible collaboration entre acteurs. Les mécanismes endogènes de résolution des conflits ne sont pas développés dans certains endroits, contrairement à d’autres localités comme dans le nord du Mali. Au lieu de cela, les populations locales soutiennent parfois directement les groupes de sécurité endogènes pour se « protéger » en l’absence de services de l’État.

Le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage est un enjeu majeur pour le Mali en termes d’impact démographique et économique. Par ailleurs, le faible accès aux intrants et équipements agricoles, au crédit, la faible maîtrise de l’eau et la faible capacité de gestion des organisations de producteurs font également partir des défis majeurs du secteur.

C’est pourquoi, le Président de l’antenne régionale de la CAD-Mali expliqua que la présente activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet : « Mobilisation Citoyenne contre les violations de droits Humains pour un Développement Durable » 2022-2026, financé par CNCD Belgique. En outre informer et partager avec 30 acteurs dont (Autorités politiques, administratives, les collectivités territoriales, le secteur Privé et les Organisations de la Société Civile et les Partenaires Techniques et financiers au niveau régional sur les enjeux du secteur en lien avec l’accès des Exploitations Agricoles Familiales notamment les femmes et les jeunes aux intrants et équipements agricoles ) à les inciter les autorités à diligenter des mesures visant à satisfaire les préoccupations des Exploitations Agricoles Familiales de la région de Ségou et enfin de renforcer la synergie d’action des différents acteurs pour une meilleure application des textes relatifs au développement du secteur agricole.

Le 1er Adjoint au -préfet du cercle de Ségou, M. Moussa TRAORE a remercié tout d’abord la Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) et son partenaire CNCD Belgique d’avoir choisi la région dans le cadre de cet exercice de redevabilité et aussi de leurs soutiens inestimables pour le bien-être des populations Maliennes. Car selon lui les organisations de la société civile (OSC) ont un rôle déterminant à jouer dans l’accompagnement des efforts de l’État dans le développement économique, social, culturel et environnemental du Mali. La société civile doit participer activement à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques de notre pays.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :