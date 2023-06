Le Ministre, Commissaire à la sécurité Alimentaire, Redouwane AG MOHAMED ALI a présidé le 24 Mai 2023, la cérémonie de notification officielle du don de la Russie au PAM pour la prise en charge de certaines couches vulnérables de notre pays. C’était en présence de l’Ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko et du Directeur Pays du Programme Alimentaire Mondial au Mali, M. Éric PERDISON, et le directeur Europe du Ministère des Affaires étrangères l’Ambassadeur Sékou dit Gaoussou Cissé.

Cette importante donation du Gouvernement Russe de 946 tonnes de pois décortiqués d’une valeur de plus d’un milliard de Fcfa permettra d’apporter un soutien alimentaire conséquent aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire dans certaines zones du Pays.

Le Directeur Pays du Programme Alimentaire Mondiale, Éric Perdison a tenu à rendre un hommage mérité au Ministre-Commissaire à la Sécuritaire alimentaire pour sa disponibilité et son accompagnement constant au PAM-Mali. Il a réaffirmé l’engagement du PAM-Mali a une mise en œuvre efficace du don afin que les effets escomptés soient visibles. Il a aussi adressé ses remerciements au gouvernement et au peuple Russe pour ce geste de solidarité envers les populations du Mali dans ce contexte d’insécurité préoccupante dans certaines zones du pays notamment durant la période de soudure.

Dans son intervention, l’Ambassadeur de la Russie, Igor GROMYKO a rappelé que ce don s’inscrit dans le cadre de la Coopération économique bilatérale et traduit l’engagement du Gouvernement de la Russie à accompagner le Mali dans ses efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire, de consolidation de la paix et de la stabilité.

Dans ses mots de remerciements, le Ministre, Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag MOHAMED ALI a rappelé la situation alimentaire et nutritionnelle difficile du pays due à la conjonction de plusieurs facteurs aussi endogènes qu’exogènes d’où toute l’importance de cette donation qui permettre au Programme Alimentaire Mondiale de soutenir les populations vulnérables, déplacées internes et leurs communautés d’accueil. « Ainsi, le PAM sera en mesure de fournir une aide alimentaire d’urgence aux personnes les plus touchées par l’insécurité alimentaire et l’insécurité physique à travers le pays », a-t-il ajouté.

Le Patron de la CSA a magnifié le partenaire stratégique, constant et pragmatique que le Mali entretient avec la Russie et particulièrement dans le domaine de la Sécurité alimentaire. Il a remercié au nom des plus hautes autorités du pays et des populations bénéficiaires, le Gouvernement et le Peuple Russe pour ce geste de solidarité avant d’inviter les différents responsables du Programme Alimentaire Mondial au Mali à la mise œuvre adéquate des opérations issues de cette donation afin que son impact soit véritablement visible sur les populations bénéficiaires.

CSA-COM

LE SAGE

Commentaires via Facebook :