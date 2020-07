L’affaire des engrais frélatés serait fausse : L’ancien ministre Bocari Tréta victime d’un montage à cause de sa rigueur

Selon le Président du Groupement des importateurs et distributeurs agrées des intrants au Mali (Gidiam) Sinaly Bakaïna Traoré, il n’y a jamais eu des engrais frelatés au Mali. L’ancien ministre de l’Agriculture, Bocari Tréta, a été victime de certains opérateurs économiques à cause de sa rigueur parce qu’il est “incorruptible”.

L’ancien ministre de l’Agriculture, Bocari Tréta, non moins baron du parti au pouvoir, vient d’être blanchi par le Président du Groupement des importateurs et distributeurs agrées des intrants agricoles du Mali (Gidiam) Sinaly Bakaïna Traoré, dans un entretien qu’il a bien voulu nous accorder. Selon lui, Tréta a été tout simplement victime d’un montage pour ternir son image afin qu’il puisse quitter le département. Et cette cabale, selon lui, a été montée de toutes pièces par certaines personnes. “Nous, en tant qu’acteurs principaux, nous n’avons jamais fait le constat des engrais frelatés. Les gens ont parlé sans aucun élément clair. Nous avons même demandé de nous montrer un seul sac de ces engrais, personne n’a pu.

C’est pour vous dire que c’est un montage seulement parce que Tréta était devenu dérageant au niveau du département. Il a mis fin à un système où tout le monde profitait à cause des magouilles. Malheureusement, le Président IBK n’a pas compris. Il a tout simplement remercié Tréta à la tête du ministère. Je pense que cela a été une grosse erreur de sa part. Pour nous, il devait plutôt le féliciter”. Parole du Président du Gidiam. Avant de préciser que plusieurs scandales graves des engrais ont eu mlieu et pourtant, personne n’en parle. Des engrais hors normes de 40 kgs au lieu de 50 kgs ont été réceptionnés par la Cmdt.

“Aujourd’hui, si Tréta porte plainte contre les personnes qui ont monté cette cabale, elles vont toutes en prison sans exception parce que le dossier est vide” a conclu Sinaly Bakaïna.

El Hadj A.B. HAIDARA

