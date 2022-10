Mardi, 11 octobre 2022 une forte délégation de plusieurs personnalités dont d’anciens députés Souleymane Camara, madame Binta Bittar, Amadou Sidibé, Aminata Kéïta et Monsieur Dollon de la Société israélienne Netafin, leader mondial dans le système d’irrigation goûte à goute, ont rendu visite au champ d’expérimentation de Diazon à Sala de notre compatriote Ibrahima Diawara.

ette visite a permis d’apprécier à leur juste valeur les derniers développements du champ d’expérimentation de Diazon à Sala, notamment la récolte du coton. Ensuite, faire le constat de l’état d’avancement des cultures de pastèques, melon, et concombres. Les visiteurs étaient agréablement surpris par la récolte de notre parcelle d’expérimentation de coton. En effet, le rendement du coton a atteint 3 tonnes à l’hectare sachant que la moyenne nationale est de 1 tonne à l’hectare.

Et le poids de la capsule est de 4g alors qu’un pied de cotonnier peut contenir jusqu’à 11 capsules. Avec cette expérience sur le coton au rendement de 3 tonnes à l’hectare qui dit mieux ! “Notre objectif est d’introduire cette nouvelle variété de coton pour améliorer les conditions de vie de nos braves paysans, en passant de 280 000 FCFA de revenus moyens par hectare à plus de 1 680 000 FCFA. Cela est possible au Mali, en plus, il est possible de cultiver le coton deux fois par an grâce au système goûte à goûte”, précise Ibrahima Diawara. Qui continue : “ce serait donc une révolution dans la culture cotonnière et la filière coton, de surcroît le moteur de développement du Mali. Car le coton, c’est aussi la production de l’huile, de l’aliment bétail, des usines d’égrenage, de la filature et toute la valeur ajoutée qui va avec”.

Avant de conclure, Ibrahima Diawara d’annoncer aussi le démarrage bientôt de la première phase du méga projet agricole de 1000 ha dans la région de Kayes. “Cela avec la bénédiction de Dieu, et de vous tous. Ensemble pour un Mali émergent avec l’innovation agricole pour le bonheur de millions de Maliens. Je crois au génie malien, à cœur vaillant, rien n’est impossible” dira-t-il.

