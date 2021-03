Il était très attendu le renouvellement de la délégation régionale de la chambre de commerce et d’industrie de Ségou. C’est donc ce lundi 1 er mars 2021, dans la salle de conférence de la délégation régionale de la chambre de commerce et d’industrie de Ségou que le renouvellement a été effectif et dans une atmosphère bien calme. Deux candidats étaient en liste pour le poste du président: le sortant Ibrahim Doucouré, PDG de la société DPA et Faso Djigui et Adama Koma, PDG de la société Kouma Plus. A l’issu du vote qui s’est déroulé sans incident, Ibrahim Doucouré est sorti vainqueur avec 19 voix contre 17 voix. Donc, Ibrahim Doucouré succède à lui-même et reste le patron de la délégation régionale de la chambre de commerce et d’industrie de Ségou pour un mandat de cinq ans.

Le premier vice-président ou du moins la première vice-présidente est Mme Moussokoro Coulibaly, le deuxième vice-président est Monsieur Baba Diarra, le troisième vice-président est Amadou Sékou Dramé.

Bonne chance pour le nouveau bureau pour le développement du commerce et de l’industrie de la région de Ségou.

A suivre

Abdoulaye Yérélé

