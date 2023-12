99ème session du conseil d’administration de la CMDT: Le PDG Nango Dembélé salue l’appui gouvernemental

Les travaux de cette 99ième session annuelle de la CMDT, tenue le mercredi 20 décembre 2023 à l’hôtel de l’amitié qui, de par ses réalisations soumises à l’approbation, se révèlent satisfaisants. En effet le budget 2024 de la CMDT a été arrêté en produits pour un montant de 515, 454 milliards FCFA, en charges à 514, 310 de F et en investissements pour 12, 951 milliards de nos francs dont plus de 6 milliards ont été récemment débloqués pour la réalisation de la toute nouvelle usine de Kokofata en chantier dans la région de Kita.

Des performances réalisées grâce à la subvention des autorités de la transition et fortement saluées par le président du Conseil d’Administration Dr Nango Dembélé, entouré par plusieurs administrateurs, directeurs centraux et assimilés de la Compagnie malienne des textiles (CMDT). À l’issue des débats, les administrateurs ont à la fois, approuvé le procès-verbal de la 98ième Session du Conseil d’Administration de la holding CMDT et celui de la session extraordinaire du CA de la structure tenue le 30 août 2023. Aussi, ils ont examiné et adopté le budget 2024 de la Compagnie malienne des textiles ( CMDT) qui s’élève à 515, 454 milliards de nos francs pour les produits; 514, 310 de F CFA pour les charges et 12, 951 milliards comme investissements soit un résultat prévisionnel net de plus de 1, 414 milliards de nos francs. Partant, les administrateurs ont formulé un certain nombre de recommandations. Comme entre autres, d’élaborer un document consolidé sur la situation de la campagne de commercialisation; d’améliorer le point relatif au contexte du document du budget pour sa bonne compréhension ; de réactualiser le programme de développement stratégique de la filière Coton et d’élaborer une note technique en collaboration avec le ministère du développement rural et celui de l’économie et des finances aux fins d’une communication verbale en conseil des ministres sur la mobilisation du financement du déficit de 15 milliards de francs CFA.

Yacouba COULIBALY

