Campagne cotonnière 2020-2021 : « Nous allons battre le record détenu par la CMDT », Dr Nango Dembélé

Du 31 octobre au 2 décembre, le PDG de la Compagnie malienne des textiles (CMDT), Dr Nango Dembélé, à la tête d’une importante délégation composée du directeur des ressources humaines, Abdoulaye Cissė, du directeur de l’industrie, Moussa Yattara et du représentant de la production agricole, Sorry I Ly, a effectué une visite dans les filiales cotonnières nord-est et centre. Objectif : constater l’état d’avancement de la campagne de commercialisation et d’égrenage du coton.

Le PDG et sa suite ont également visité un marché de coton, notamment dans la ZPA de Touna B, précisément dans le village de Néguéna où il a donné le coup d’envoi de la récolte d’un champ de coton. Ils sont également passés par l’Office de classement de coton (OCC), un laboratoire dont la fonction est de déterminer la qualité des fibres du coton après l’égrenage.

À l’issue du périple, le patron de la CMDT s’est réjoui de constater une reprise effective de la culture du coton, conformément aux attentes des autorités de transition. « Tout ce que nous avons vu aujourd’hui nous donne de l’espoir pour cette campagne », a-t-il confié, en exprimant son « plaisir de retrouver les gestes d’une l’enfance »

Une bonne campagne de commercialisation en perspective

La campagne d’égrenage est effective dans les filiales du Nord-Est et du Centre, avec un début réconfortant et prometteur. Voilà entre autres l’impression du PDG, au sortir de l’Office de placement, qui veille sur la qualité du coton. «Les premiers échantillons nous donnent un taux de 97% supérieur à toutes les campagnes précédentes de la CMDT. Si cela continue, nous aurons une très bonne campagne en perspective », a-t-il mentionné. Optimiste par nature, Dr Nango s’apprête également à battre le record jusqu’ici détenu par la société qu’il dirige.

Par rapport à la commercialisation, la CMDT, selon son PDG, a pris toutes les dispositions pour payer à temps l’argent des producteurs. «Aujourd’hui, nous avons pratiquement bouclé les besoins de financement de la présente campagne. Il nous reste à affiner l’outil industriel pour nous assurer un bon début d’égrenage et une bonne commercialisation tant au niveau du producteur qu’à l’export », a expliqué le Dr Nango Dembelé.

La clé de cette production, à ses yeux, réside dans l’accompagnement de la CMDT par le gouvernement d’accompagner. En plus d’un bon encadrement et la mise à disposition des moyens de production aux producteurs, la subvention a été maintenue et le prix du Kilogramme du coton-graine ramené à 280 Fcfa.

Dr Nango Dembélé à propos des rumeurs de rétention du coton par les producteurs : «On aura le résultat à la fin de l’égrenage»

Par rapport à la rumeur de rétention du coton-graine par les producteurs, le PDG de la CMDT estime que la réponse est venue de Koutiala. En effet, des paysans et chefs de villages, venus des régions de Koutiala, San, Sikasso, Dioïla et Kita, ont récemment tenu un meeting pour affirmer dire que ce sont eux qui ont prise sur la production du coton et sont disposés à la vendre à la CMDT. Aux yeux de Dr Nango, ce serait étonnant qu’un paysan, qui a pris des intrants pour cultiver du coton à un prix historique, puisse refuser de donner du coton à la CMDT. «Ceux qui l’ont dit à Bamako, cela n’engage qu’eux. Les paysans, en tout patriotisme, ont pris leurs responsabilités et la CMDT n’a aucun souci, aucune inquiétude par rapport à cela», a rassuré le PDG avant d’expliquer que son administration poursuit son travail avec sérénité. Et de promettre que le résultat sera au rendez-vous à la fin de l’égrenage, coupant court aux rumeurs. La CMDT n’a eu écho d’aucun cas de refus de coton depuis le démarrage de l’égrenage à Koutiala et Fana, a-t-il laissé entendre sur le sujet. Toutes choses confirmées par le chef secteur de la CMDT de Bla, Mohamed Diarra, selon qui à Neguela, sur 140 tonnes de coton-graine prévues plus 77 tonnes ont été cheminées vers l’usine de d’égrenage de Koutiala.

Et Yacouba Fomba, un cotonculteur de Marela, d’enchaîner en martelant que que les producteurs de coton du secteur de Bla ne se sont pas concernés par le mot d’ordre donné par rapport à la rétention de coton.

Oumar Diakité à propos de la campagne d’égrenage 2020-2021

Selon l’Administrateur général de la filiale Nord-Est, Oumar Diakité, toutes les six (6) usines de d’égrenage de Koutiala ont démarré. Et sur 11 000 tonnes d’entrées de coton-graines, 10 000 tonnes sont déjà égrenés », a-t- il indiqué. Parlant de la campagne agricole, il dira que celle-ci a démarré avec beaucoup de détermination et d’enthousiasme, notamment au niveau de production. Le moral des producteurs a été boosté, selon lui, grâce à l’appui des plus hautes autorités en termes de maintien de la subvention, de rabattement du prix des engrais de fonds (chaux agricole et la fumée organique) et d’amélioration du prix d’achat du kilogramme de coton-graine. Et d’assurer que la qualité par rapport à la graine de tête annonce une bonne qualité de coton dans l’ensemble, malgré les quelques gouttes de pluies ces derniers jours. «Avec le comptage et les contrôles statistiques, nous avons arrêté officiellement 185 700 tonnes avec plus 1 tonne à l’hectare. Cela faisait trois ans que nous n’avions pas une tonne à l’hectare, cette année on a prévu 1,7 tonne à l’hectare », a conclu Oumar Diakité.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :