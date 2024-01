1er anniversaire du sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique : L’USADF, brille par ses réalisations et ses engagements majeurs

A l’occasion du premier anniversaire du Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique, la Fondation américaine pour le développement de l’Afrique (USADF) a réalisé des progrès significatifs dans le respect des engagements pris lors du Sommet.

Ayant récemment conclu le processus de candidature pour le premier cycle de financement dans le cadre d’un partenariat révolutionnaire de 10 millions de dollars sur cinq ans avec le gouvernement de la Namibie, l’USADF est sur le point d’accorder des subventions qui renforceront la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME).

En mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes, cette initiative vise à favoriser le développement durable de l’économie rurale du nord de la Namibie. L’information a été donnée à travers un communiqué de presse du 15 décembre dernier.

L’USADF a investi 6,68 millions de dollars en subventions au cours de l’année écoulée, soutenant 38 projets répartis dans 14 pays à travers une série de défis énergétiques hors réseau. Ces initiatives ont stimulé l’agro-industrie, autonomisé les femmes leaders dans le secteur de l’énergie et amélioré l’accès à l’énergie dans les soins de santé à travers le continent.

Conformément à l’initiative de transformation numérique en Afrique de l’administration Biden, l’USADF soutient les entrepreneurs africains grâce à l’innovation technologique.

En tant que sponsor principal du concours, l’USADF a accordé une subvention totalisante de 185 000 $ aux finalistes qui fournissent des solutions numériques dans les domaines de la santé, du commerce, de l’agriculture et d’autres secteurs de leurs communautés. De plus, dans le cadre d’un récent partenariat avec la Millenium Challenge Corporation, l’USADF a promis 300 000 dollars pour doter les femmes entrepreneures ivoiriennes de compétences numériques et de données.

L’USADF a également élargi sa collaboration avec la Fondation de la National Basketball Players Association (NBPA), accueillant de nouveaux joueurs dans le partenariat en mettant l’accent sur le développement socio-économique dans leurs pays d’origine respectifs. Simultanément, l’USADF soutient ses partenaires du réseau de la diaspora africaine (ADN) en finançant 200 000 $ de subventions pour les entrepreneurs africains dans le cadre du programme Builders of Africa’s Future (BAF).

Grâce à ces initiatives, l’USADF investit activement dans l’engagement de la diaspora, faisant progresser sa mission consistant à donner aux entrepreneurs africains les moyens d’apporter un changement durable et autonome sur le continent.

A souligner que la Fondation des Etats-Unis pour le développement en Afrique (USADF), est une agence gouvernementale américaine indépendante créée par le Congrès pour investir directement dans les entreprises locales et les entrepreneurs sociaux africains. Les investissements de l’USADF augmentent les revenus, les revenus et les emplois grâce à des subventions et à des solutions de marché à la pauvreté. L’USADF crée des voies vers la prospérité pour les populations marginalisées et les communautés mal desservies à l’échelle du continent.

Ibrahima Ndiaye

