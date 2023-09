Alliance des Etats du Sahel : Un pas décisif vers l’unification réelle de l’Afrique ?

Espoir Mali Koura (EMK), dans un communiqué publié le 19 septembre 2023, a annoncé avoir appris comme tous les Maliens l’annonce de la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), alliance qui regroupe les trois États du Liptako-Gourma. Il s’agit notamment du Burkina Faso ; le Mali et le Niger. Pour ce mouvement animé par des Panafricanistes convaincus, cette initiative doit mise être à profit sur le chantier de l’intégration africaine.

Faire de la naissance de l’Alliance des États du Sahel (AES) un excellent tremplin vers l’unification réelle de l’Afrique ! Tel est le souhait exprimé par Espoir Mali Koura (EMK) dans un communiqué publié le 19 septembre 2019. Tout en saluant cette heureuse initiative prise par les gouvernements de nos trois états, le comité de pilotage d’EMK leur a fait des propositions intéressantes. Il s’agit notamment de l’approfondissement de cette alliance au delà des questions sécuritaires ; de l’ouverture des négociations immédiates avec le gouvernement guinéen afin d’élargir l’alliance à la République soeur de Guinée dans les meilleurs délais et, enfin, de tout mettre en œuvre pour élargir l’Alliance des États du Sahel au-delà de l’Afrique de l’ouest. Et cela d’autant plus, assurent les panafricanistes responsables d’EMK, «elle peut être le prélude à l’unification réelle du continent africain».

«Pour accomplir une tâche aussi grandiose, il est absolument nécessaire de mobiliser les forces patriotiques, progressistes et panafricanistes de nos trois pays. En effet, tout projet politique suppose pour sa réalisation efficiente la mobilisation de forces politiques et sociales bien définies et acquises à cette vision», a souligné le communiqué publié le 19 septembre 2023.

Et de rappeler, que déjà, «les ennemis de l’Afrique sont à pied d’œuvre pour faire échouer l’AES. C’est à nous de faire en sorte qu’ils échouent, il en va de l’avenir de l’Afrique à cette époque de bouleversements à l’échelle du monde ; Des bouleversements comparables à ceux qui ont eu lieu au début du 20e siècle à la fin de la première guerre mondiale et après la deuxième Guerre mondiale avec la création du camp socialiste et l’émancipation politique des peuples colonisés d’Afrique et d’Asie». Pour EMK, «nous sommes tous interpellés par les défis de l’histoire. Tâchons donc d’être à la hauteur des leaders de l’indépendance comme Modibo Kéita, Sékou Touré, Kwamé Nkrumah, Patrice Emery Lumumba…» pour bâtir «une Afrique nouvelle, libre de toutes les chaînes du néocolonialisme».

Nous adhérons pleinement à ces propositions d’Espoir Mali Koura qui ouvrent de nouvelles perspectives vers l’unité politique et l’intégration économique de notre continent qui, sous la pression de la jeunesse consciente, cherche aujourd’hui à s’affranchir de la domination coloniale par tous les moyens. Comme beaucoup d’intellectuels et acteurs politiques nous sommes convaincus que la création de l’AES est une réponse positive idoine favorisant la mutualisation des moyens et créant une synergie d’action pour circonscrite les soucis de sécurité et relever les défis de paix, développement dans le Sahel. Et il n’est pas utopique de vouloir l’étendre à d’autres pays, notamment le la Guinée Conakry, le Tchad, le Soudan…

Naby

