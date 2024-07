Composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est passée d’une synergie d’action pour la stabilité à une confédération d’Etats à l’issue du premier sommet de ses dirigeants le 6 juillet 2024 à Niamey. Une naissance qu’il faut inscrire dans la logique de l’avènement d’un nouvel ordre international puisque les trois pays cherchent avant-tout à s’affranchir de la tutelle de l’ancienne puissance coloniale et ses alliés plus soucieux de leurs intérêts que du développement socioéconomique des «Etats vassaux». Pour ce faire, les trois pays ont besoin de vrais leaders conscients qui doivent vivre d’intégrité en incarnant les valeurs et les missions du devenir auxquelles aspirent les peuples de la confédération. C’est en tout cas l’avis de M. Diatrou Diakité, consultant indépendant, avec qui nous nous sommes entretenus sur les enjeux de la création de la confédération de l’AES et les défis à relever.

La confédération de l’Alliance des Etats du Sahel n’aura pas une existence aisée car «l’impérialisme néolibéral USA et son affidé libéral européen, n’accepteront jamais le développement de l’Afrique» ! Telle est la conviction de M. Diatrou Diakité, consultant indépendant. Avec cette alliance, s’ouvre au Sahel un autre front contre l’unilatéralisme cultivé à souhait par les puissances occidentales depuis la fin de la supposée fin de la guerre froide afin de préserver leurs intérêts économiques, financiers, diplomatiques et géostratégiques. Cela leur a permis de tenir et gérer le monde à leur guise avant que les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ne décident de briser ce front pour l’équilibre des relations internationales. En effet, l’ordre international est aujourd’hui remis en cause par ces puissances dites émergentes qui récusent les normes issues d’un Occident critiqué, voire rejeté.

Selon M, Diakité pour exister et combler les attentes (politiques, socio-économiques, culturelles et diplomatiques) suscitées par le courage des dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger à braver les menaces, la future confédération doit rapidement relever des défis comme la stabilité politique et économique, la maîtrise de la science et de la technologie pour les appliquer à sa praxis (production de biens et services)

Des défis à l’échelle du continent dont l’avenir se dessine dans des modèles d’intégration fédérale ou confédérale. «Si une dizaine de pays africains ont des potentialités économiques et démographiques de devenir des puissances économiques complémentaires, aucun ne peut garantir seul la défense et la sécurité d’une rupture des liens tributaires à l’impérialisme occidental. Le cas de la Libye de feu Mouammar Kadhafi est une preuve éloquente», rappelle le consultant indépendant et acteur incontournable du mouvement démocratique malien. «Vu la lâcheté des chefs d’Etats africains face à l’assassinat de Kadhafi, d’une part et le caractère frelaté de l’Union africaine (UA), d’autre part, on ne peut pas espérer sur la réalisation des Etats Unis d’Afrique (EUA) avec des hommes et des organisations au service de l’impérialisme», déplore-t-il.

De la Rome antique à Washington, poursuit-il, «l’impérialisme occidental n’a jamais toléré la révolte des peuples aspirant à la liberté». C’est pourquoi il ne faut pas non plus espérer que les difficultés et contraintes qui ont entraîné la création de l’AES et qui veulent l’empêcher aujourd’hui d’exister vont rapidement s’estomper. Et cela d’autant plus que, explique Diatrou Diakité, de «la Grèce antique à Washington en passant par la Rome impériale, l’Occident a toujours été démocratique chez elle et esclavagiste à l’extérieur». Et c’est «cette contradiction fondamentale entre exploiteurs et exploités qui met l’AES dans l’ardente obligation de se défendre politiquement, militairement et économiquement pour assurer sa survie et son développement».

A son avis, l’AES est le noyau que nous devons faire pousser et assurer son développement. Au départ les USA étaient 13 États ; ils sont maintenant 54. La communauté économique européenne ne comptait que 6 membres à sa création ; elle compte actuellement 27. Par contre, estime M. Diakité, «l’Union Européenne (UE) ne sera jamais ni une puissance politique, ni militaire unifiée qui en fera une puissance non plus complémentaire mais concurrente des USA». Il est vrai que des chefs d’Etat africains, mêmes considérés comme très influents sur le continent, se sont opposés au projet d’unification politique et économique de l’Afrique.

La preuve est que «l’OTAN a assassiné Kadhafi» et «ils n’ont pas bougé». Bien au contraire, certains n’ont pas hésité à charger et à souiller la mémoire de ce panafricaniste convaincu pour rester dans les grâces de Nicolas Sarkozy et sa bande d’assassins. «Après ce crime commis dans la totale impunité, on n’a mis le Sahel à feu et à sang sans qu’ils manifestent le moindre soutien réel. Les coups d’Etat et assassinats orchestrés par l’Occident sont tolérés dans le monde. Ces larbins, sans conscience ni consistance panafricaines, ne peuvent porter ni en théorie, encore moins en pratique, le crime prémédité qu’est la révolution contre l’oppresseur impérialiste», soutient Diatrou Diakité.

Ce qui fait que, selon l’expert, «l’AES est une chance pour l’Afrique». Et d’expliquer, «née dans la confrontation politique, sécuritaire et économique avec l’OTAN (par France interposée), elle ne peut survivre, encore moins se développer, qu’en soutenant cette confrontation. La mutualisation des moyens et des efforts sera ainsi le catalyseur du développement harmonieux et maîtrisé». Il rappelle également que penser que «les bonnes idées et les bonnes intentions suffiront, c’est construire un château de cartes. La politique n’est qu’une question de rapport de force».

Il va falloir se battre contre les tentatives d’étouffement sécuritaire, diplomatique, économique, financier… qui vont se multiplier surtout que le Burkina, le Mali et le Niger ne sont visiblement pas prêts à retrouver leurs sièges au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Ils vont alors devoir se battre pour assumer ce choix afin de mieux exister voire éclipser la Cédéao des dirigeants dans l’espace sous-régional.

Développer un vrai leadership et une vision claire pour surmonter les défis

«Cette confrontation de forces avec la Cédéao et les puissances impérialistes ne peut sortir des jacqueries et de la spontanéité des révoltes urbaines qu’à travers une lutte pensée et organisée par des cadres intellectuels, politiques, militaires et économiques qui ont le courage et l’honnêteté de trahir le camp oppresseur au profit du peuple. Contrairement à la révolution, la révolte est toujours politiquement vaincue», conseille Diatrou Diakité.

Ce qui suppose un vrai leadership pour impulser cette nouvelle et noble initiative de renaissance africaine. «Le leadership révolutionnaire est l’équipe qui incarne à la fois la résistance aux puissances d’argent ; l’organisation, l’éducation et la mobilisation du peuple sur les objectifs fixés de commun accord ; la capacité à réunir les moyens et les conditions de transformation des structures politiques, économiques et sociales du pays», décrit le consultant indépendant. Ce qui renvoie directement, selon notre interlocuteur, à l’équipe dirigeante qui ne peut se résumer à un seul individu quel que soit ses qualités. Il faut s’inscrire dans la logique de «l’équipe fait tout, le chef fait le reste». Et cela d’autant plus, rappelle M. Diakité, «Dieu n’a jamais donné tous les atouts à un seul individu. Sans les califes Mahomet ne serait certainement pas Mahomet».

Et de souligner, «le leader n’est pas la locomotive, mais son conducteur. Un adage malien dit que si on demande à chacun de vivre à la sueur de son front, du halala ou Halal, le leader doit vivre d’intégrité. Il doit incarner valeurs et missions du devenir auquel aspire le peuple». C’est en cela qu’il restera une référence pouvant motiver les forces vives à le suivre sur les sentiers de l’émancipation du joug colonial, du réel développement socioéconomique de la confédération à travers les pays membres qui ne doivent pas célébrer leur souveraineté retrouvée comme une fin en soi !

Moussa Bolly

La défense et la sécurité comme centre de gravité pour relever les défis de l’AES

«La conquête du pouvoir par les forces révolutionnaires n’est autre chose que la victoire du peuple sur les forces dominantes, d’oppression et d’exploitation», souligne Diatrou Diakité, consultant indépendant, à propos de la future confédération en gestation dans l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Une décision prise le 6 juillet 2024 à Niamey par les dirigeants des trois pays et qui a rehaussé l’espoir suscité déjà par la signature du traité de l’alliance en septembre 2023.

Pour cet expert, c’est «une victoire de classe» qui a besoin de leadership pour réaliser les progrès auxquels aspirent les peuples de cet espace. Ce leadership doit se nourrir d’une vision pour mieux expliciter et partager les objectifs fondamentaux du projet sociétal ; incarner les valeurs de la vision sociétale du peuple ; savoir et pouvoir organiser, éduquer et mobiliser le peuple sur l’atteinte des objectifs du projet sociétal défini sans aucune contrainte extérieure… Pour cela, explique Diatrou Diakité, «il faudra pouvoir mettre les moyens suffisants à la disposition des forces vives» afin qu’elles puissent constituer la «grande armée politique» dont l’AES a besoin pour faire face aux rivalités et aux menaces liées à sa création.

Aux dirigeants de l’AES, il faut un projet de contrat social en tant que socle des batailles culturelles, politiques, économiques et sociales ; des moyens financiers nécessaires aux financements : des infrastructures et équipements de base, d’entretien des forces sur le terrain de la confrontation politique, idéologique, diplomatique et surtout économique. Tout cela doit permettre de consolider le triple objectif de paix, de sécurité et de stabilité sans lesquelles il n’y a pas de développement.

«Si nous ne pouvons pas nous défendre, nos ressources et notre vie ne nous appartiennent pas. A ce sujet, il faut tirer le chapeau à la transition en cours au Mali pour s’être attaquée à la défense et à la sécurité d’abord comme centre de gravité de la crise multidimensionnelle que traverse le pays», souligne Diatrou Diakité. Ce qui, selon lui, permettra d’élaborer et de mettre en œuvre un projet sociétal avec son contrat social impliquant le peuple en tant que porteur de son propre développement !

M.B

