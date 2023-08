Mali-Burkina-Niger : Un pas gigantesque franchise dans la coopération multilatérale

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de franchiser un pas gigantesque dans le raffermissement de la coopération multilatérale avec un point d’orgue sur le plan sécuritaire.

Ce pas de géant a été matérialisé ce jeudi 24 août 2023 à Niamey, par la signature d’ordonnances importantes par le président de la Transition nigérienne, le général Abdourahmane Tchiani, autorisant les forces armées maliennes et burkinabè à intervenir sur le territoire nigérien en cas de ‘agression.

En effet, l’annonce est faite dans un communiqué conjoint qui a sanctionné la visite officielle de deux délégations importantes du Mali et du Burkina Faso conduites respectivement par leurs chefs de la diplomatie.

Sur instructions des Chefs d’État du Burkina Faso et du Mali, des ministres des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, respectivement, Mme Ragnaghnewende Olivia Rouamba et Abdoulaye Diop, ont effectué une visite de travail à Niamey, le jeudi 24 août 2023.

Les deux ministres étaient accompagnés d’une forte délégation conjointe comprenant le ministre de l’Economie et des finances de la République du Mali Alousséni Sanou et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur , chargé de la coopération régionale du Burkina Faso, précise le document.

Les deux délégations respectives ont été accueillies dans la ferveur et l’enthousiasme par le Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur et dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existé. entre les peuples des trois pays, note le communiqué.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tradition d’échanges et de consultations, en vue de renforcer davantage les liens d’amitié, de solidarité et de coopération agissant qui unissent les trois pays, depuis de leurs pays à la souveraineté internationale.

Les diplomates ont réitéré la solidarité et le soutien de leurs pays au Niger, face aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines édictées par la Cedeao et l’Uemoa, en violation des textes dits Institutions. « Ils ont en outre réitéré leur rejet d’une intervention armée contre le peuple nigérien qui sera considérée comme une déclaration de guerre », ajoute le communiqué conjoint.

Au cours de leurs échanges, les trois ministres se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d’amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les trois parties se sont engagées à coordonner leurs actions dans le sens d’une plus grande appropriation des décisions concernant leurs pays respectifs, à travers des partenariats ouverts et respectueux de l’égalité et de la souveraineté qui fondent les relations entre Etats.

Sur le plan sécuritaire, les ministres ont évoqué les menaces terroristes et l’extrémisme violent au Sahel, en Afrique de l’Ouest et particulièrement dans les trois pays frontaliers. A ce sujet ils ont réaffirmé leur engagement à mutualiser leurs moyens pour combattre ces fléaux qui sévissent depuis plusieurs années dans la sous-région et compromettent la mise en œuvre efficace des programmes de développement.

Aboubacar TRAORE

