Tous les partenaires n’ont pas tourné le dos au Mali. Le japon vient de le confirmer. L’ambassade du Japon au Mali a annoncé, ce mercredi 9 avril, le financement de huit projets au Mali. C’était au cours d’une conférence de presse à la Maison commune des Nations Unies, en présence du Coordinateur par intérim du Système des Nations Unies au Mali et Représentant Résident du PNUD.

10,65 millions de dollars, soit 6,6 milliards FCFA. Une enveloppe supplémentaire pour la période 2024-2025. Cet argent va servir au financement de huit (08) projets mis en œuvre par des agences du système des Nations Unies et le Comité international de la Croix – Rouge (CICR).

Les projets concernés par le financement sont entre autres : Renforcement de la durabilité du textile au Mali (PNUD) ; construction des pistes agricoles et réservoirs d’eau / canaux d’irrigation (FAO) ; Assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence aux populations vulnérables au Mali (PAM) ; protection et assistance aux réfugiés, aux déplacés internes et communautés d’accueil (UNHCR).

« La réalisation de ces projets permettra de faire face aux défis urgents et imprévisibles qu’affronte le peuple malien pour la stabilisation de la situation humanitaire et sécuritaire », a indiqué

, dans ses propos préliminaires à la presse.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

