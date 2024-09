Ouverture du sommet Chine-Afrique Focac 2024 ; Assimi GOÏTA et Xi JINPING tracent la voie de la modernisation

Lors de l’ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine, le 5 septembre 2024 à Pékin, le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA a réaffirmé l’engagement de son pays à approfondir ses relations avec la Chine.

Dans un discours qui soulignait l’importance du respect mutuel et de la souveraineté, le Président GOÏTA a salué les liens solides et durables entre le Mali et la République populaire de Chine. Il a exprimé sa gratitude envers le Gouvernement chinois pour son soutien dans la lutte contre le terrorisme et ses efforts continus pour accompagner le Mali dans son développement.

Le Président de la Transition a mis en lumière les défis auxquels le Mali est confronté, notamment les menaces sécuritaires et économiques, souvent exacerbées par des ingérences extérieures. Il a dénoncé les pratiques néocoloniales qui ont freiné le développement de nombreux États africains, tout en appelant à une coopération sincère et équitable. Le Colonel Assimi GOÏTA a également évoqué la nouvelle Confédération des États du Sahel, instituée en 2024, une alliance stratégique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, visant à renforcer la sécurité et le développement dans la région.

De son côté, le Président chinois Xi JINPING a rappelé les solides relations qui unissent la Chine et l’Afrique, bâties sur des décennies de coopération. Xi a proposé de nouvelles actions concrètes pour renforcer les liens entre les deux parties, notamment à travers des projets industriels, des initiatives dans les infrastructures, l’agriculture, la santé et l’éducation. Il a également insisté sur la modernisation du sud global, soulignant que la modernisation de l’Afrique et de la Chine était essentielle pour la modernisation mondiale.

En mettant l’accent sur une coopération gagnant-gagnant et respectueuse des spécificités nationales, Xi JINPING a réaffirmé la volonté de la Chine de soutenir les aspirations africaines tout en construisant un partenariat fondé sur l’équité.

Xi JINPING de déclarer : « dans les trois prochaines années, le gouvernement chinois veut fournir un soutien financier à hauteur de 360 milliards de yuans , soit 50,7 milliards de dollars, a-t-il annoncé, promettant aussi d’aider à créer au moins un million d’emplois en Afrique ».

« Pour mettre en œuvre les dix actions de partenariat, le gouvernement chinois fournira un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB au cours des trois prochaines années. Ce montant se décompose en 210 milliards de yuans RMB de lignes de crédit, 80 milliards de yuans RMB d’aides sous diverses formes et au moins 70 milliards de yuans RMB d’investissements en Afrique par des entreprises chinoises. En outre, la Chine encouragera et soutiendra l’Afrique dans l’émission d’obligations en Chine afin de renforcer notre coopération axée sur les résultats dans tous les domaines », a déclaré le Président Xi Jinping.

Et de préciser qu’en juillet dernier, “le Parti communiste chinois a tenu avec succès la troisième session plénière de son XXe Comité central, au cours de laquelle il a élaboré un plan systématique visant à approfondir la réforme de manière globale afin de faire avancer la modernisation chinoise. Cela transformera profondément la Chine et offrira de nouvelles opportunités et de nouvelles forces motrices aux pays africains et à notre quête commune de modernisation”.

« Comme le dit un proverbe africain, un ami est quelqu’un avec qui on partage le même chemin. Sur le chemin de la modernisation, personne, ni aucun pays, ne doit être laissé de côté. Rassemblons les plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains pour former une force puissante sur notre chemin commun vers la modernisation, promouvons la modernisation du Sud global avec la modernisation sino-africaine et écrivons un nouveau chapitre magnifique du développement de l’histoire de l’humanité. Unissons nos forces pour créer un avenir brillant de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour notre monde », a-t-il conclu.

Les deux Chefs d’Etat ont donc réitéré leur détermination à renforcer cette alliance stratégique, porteuse de développement pour les peuples africains.

Zié Coulibaly

Source : Plume Libre

