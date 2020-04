Le Royaume du Maroc et le Mali entretiennent d’excellentes relations historiques, fraternelles et amicales. Lors de son récent séjour à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a rappelé que le Maroc et le Mali sont deux vieilles nations qui entretiennent des “relations multiséculaires”. Avant de préciser : “Nous œuvrons pour que la relation entre le Mali et le Maroc soit portée au niveau de ce que souhaitent les deux chefs d’Etat”.

Avec l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Mali, Hassan Naciri, on peut dire sans risque de se tromper que la coopération entre les deux pays a été davantage renforcée. Il s’agit désormais de transformer les liens historiques en actes. Et l’attachement du Royaume chérifien à l’unité du Mali n’est plus à démontrer aujourd’hui.

On se souvient des deux visites historiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Mali d’abord lors de l’investiture du président Ibrahim Boubacar Kéïta en 2013 et lors de sa visite de cinq jours en février 2014. Ces différents séjours du Souverain Roi Mohammed VI ont été sanctionnés par la signature d’une dizaine de conventions de partenariats entre les deux pays dans plusieurs domaines. Aujourd’hui, le Maroc est présent dans plusieurs secteurs d’activités économiques au Mali. Il s’agit du secteur bancaire, des télécommunications et des Assurances…

En tout cas, le Roi Mohammed VI n’a jamais caché son engagement à aider le Mali à résoudre ses problèmes politiques et économiques. Voilà pourquoi la coopération entre les deux pays se renforce davantage, de jour en jour.

Récemment, le président Ibrahim Boubacar Kéïta a hautement loué les initiatives prises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du Mali. C’était en la faveur d’une audience qu’il a accordée à l’Ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri, au palais présidentiel à Koulouba.

Aujourd’hui, le Royaume du Maroc et le Mali, c’est tout simplement une Coopération stratégique au beau fixe pour le plus grand bonheur des deux pays.

El Hadj A.B. HAIDARA

