Le Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, non moins ministre de l’Economie et des Finances vient d’effectuer du 19 au 22 mai, une visite de travail à Abu Dhabi sur invitation du prince héritier, Mohammed bin Zayed Al Nayan. Au cours de son séjour, il a procédé à la signature de plusieurs accords de partenariats. Il s’agit du projet d’accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière, du projet d’accord de coopération dans le domaine culturel, le projet d’accord de coopération économique et technique et le projet d’accord dans le domaine de la défense et de la sécurité entre le Mali et les Emirats arabes unis. On notait la présence de l’ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, Boukary Sidibé dit Kolon.

Depuis le 22 avril dernier, Dr. Boubou Cissé est le nouveau Premier ministre du Mali. Il a consacré sa première visite à l’extérieur aux Emirats arabes unis sur invitation du prince héritier, Mohammed bin Zayed Al Nayan. Il était à la tête d’une forte délégation composée de trois ministres. Il s’agit de Sambou Wagué de l’Energie et de l’Eau, Ibrahima Abdoul Ly des Transports et de la Mobilité urbaine et Lelenta Hawa Baba Bah des Mines et du Pétrole.

Cette visite aura donc permis au Premier ministre de renforcer et de consolider le partenariat avec les Emirats arabes unis dans les domaines politique, sécuritaire et économique.

Voilà pourquoi, le séjour du Premier ministre Boubou Cissé et sa délégation a été marqué par plusieurs rencontres bilatérales avec les plus hautes autorités du pays dont Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, prince hériter. Il a également eu un tête-à-tête avec la ministre d’Etat de la Coopération internationale, Mme Reem Ebrahim Al Hashimi.

L’un des temps forts aura été la signature de trois accords dont le projet d’accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière, le projet d’accord de coopération dans le domaine culturel. Sans oublier le projet d’accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République du Mali et les Emirats arabes unis.

De plus, le Premier ministre a rencontré le PDG de Khalifa Fund Mr Hussain Al Nowais. Les deux personnalités ont signé l’accord définitif de financement d’un montant de 25 millions de dollars US soit environ 14,2 milliards de F CFA. Ce financement est destiné à la promotion de la culture d’entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, et à soutenir le secteur des PME/PMI dans les zones défavorisées du Mali particulièrement en milieu rural.

L’occasion était bonne pour les deux personnalités de discuter d’autres domaines potentiels de coopération notamment l’agriculture. Dr. Boubou Cissé a profité de son séjour pour rencontrer d’autres personnalités dont le ministre des Affaires étrangères, Son Altesse Sheikh Abdallah Bin Zayed Al Nahyan, et le ministre d’Etat de la Défense, Mohamed Al Bowardi. Lors de la rencontre, la ministre de la Coopération internationale, Mme Reem Ibrahim Al Hashimi, il a été question surtout d’approfondir les relations économiques et d’investissement à la hauteur des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre a été aussi reçu en audience par le prince héritier, son Altesse Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, au palais d’Abu Dhabi. Les deux hautes personnalités ont échangé sur la promotion et le renforcement des relations amicales et de coopération entre le Mali et les Emirats arabes unis. Les discussions ont surtout porté sur certains enjeux régionaux et internationaux dont le développement économique et la lutte contre le terrorisme.

Au cours de cette rencontre, Dr. Boubou Cissé procédé à la signature des protocoles d’accords de coopération entre le Mali et les Emirats arabes unis. Et le prince héritier, Son Altesse Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, et Dr. Boubou Cissé ont assisté à la conférence intitulée “l’importance de la relation stratégique entre les Emirats arabes unis et les Etats-Unis d’Amérique” animée par Jim Mathis, ancien secrétaire américain à la Défense au Palais d’Al Bateen. Et cette rencontre a pris fin par la rupture du jeûne et la prière du Maghreb.

Mardi dernier, Dr. Boubou Cissé a rencontré le ministre d’Etat, ministre de la Défense des Emirats arabes unis, Mohamed Ahmed Al Bowardi où ils ont échangé sur les questions de défense et de lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel.

Notons que le Mali est considéré comme un pays clé dans la lutte contre le terrorisme international et les Emirats arabes unis apportent aussi leur contribution dans le cadre du G5-Sahel et de façon bilatérale.

Avant de quitter Abu Dhabi, le Premier ministre s’est rendu au mémorial “Wahat Al Karama- l’oasis de la dignité” pour rendre hommage, au nom du peuple malien, aux martyrs des Emirats arabes unis. C’est un lieu où les citoyens, les résidents et les visiteurs des EAU peuvent rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie de manière désintéressée pour une cause qui les dépassaient.

El Hadj A.B. HAÏDARA

