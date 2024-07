Les rencontres B to B du Forum international Afrique développement (Fiad 2024) ont été très fructueuses pour les opérateurs économiques maliens. Chacun d’eux a pu trouver son compte à travers des partenariats.

Pour l’édition 2024 du Forum international Afrique développement (Fiad), tenue du 27 au 28 juin à Casablanca, ils étaient très nombreux les opérateurs économiques à répondre à ce grand rendez-vous sur invitation de Banque internationale pour le Mali (BIM-SA), filiale du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank. Il s’agissait de leur offrir l’opportunité de tisser d’autres partenariats avec des entreprises étrangères.

Parmi les opérateurs économiques figurent Mme Traoré Oumou Diarra, Gérante de Dily Express, Mamadou Diawara, directeur général de supermarché “Caré Marché” et son conseiller financier, marketing et communication, Yamba Abdoulaye, Mamadou Kaloga, directeur général de Perfect Business Partners (PBP), spécialisée dans la vente de carburant et de produits aurifères, Modibo Talla, directeur de Danew Talla Electronics, Mamou Djigué, jeune opérateur économique évoluant dans le commerce général, Abdoulaye Kéita, directeur général de Stellis (Mali-Guinée) Ibrahim Daou, PDG de la Compagnie malienne d’importation et de distribution (CMID).

Ces jeunes opérateurs économiques ont répondu aux différents rendez-vous d’affaires et noué de nouveaux partenariats avec d’autres entreprises étrangères à travers les rencontres B to B durant les deux jours du forum. Ces rendez-vous, faut-il le préciser, étaient déjà planifiés via la plateforme digitale de mise en relation du Club Afrique Développement. Cet espace offre aux chefs d’entreprise africains des opportunités d’affaires prometteuses.

Et les impressions étaient très bonnes après ces rencontres B to B. “J’étais présent au Fiad 2019 pendant lequel j’ai rencontré un partenaire marocain qui avait une unité d’assemblage de portables, de tablettes et d’ordinateurs. J’ai décidé de visiter son usine et en trois ans, j’ai pu réaliser la même chose au Mali. Cette année, notre attente était d’avoir des partenaires et du financement. Déjà, nous avons des intentions d’achat. C’est sûr que nous allons signer des contrats. Je pense que ce forum est très intéressant. Je fais appel aux opérateurs économiques maliens de faire tout pour être aux prochaines éditions”, a déclaré le directeur général de Danew Talla Electronics, Modibo Talla.

La gérante de Dily Express, Mme Traoré Oumou Diarra, était visiblement très heureuse des différentes rencontres qu’elle a eues : “J’ai rencontré des partenaires pour échanger sur des opportunités d’affaires. Ils sont intéressés par un partenariat avec leurs entreprises. Ils m’ont proposé l’importation des produits alimentaires, mais j’ai plaidé pour qu’ils viennent investir au Mali car nous pouvons produire sur place. Actuellement, il y a trop de produits étrangers sur notre marché. Nous avons suffisamment de terre et de main d’œuvre pour produire. Nous avons juste besoin des investisseurs. Dieu merci, l’un des partenaires m’a promis de se rendre au Mali très bientôt afin de voir concrètement ce que nous pouvons faire ensemble. En tout cas, je suis très contente de participer à ce forum”.

Pour le jeune patron de Perfect Business Partners, Mamadou Kaloga, le Fiad a été un franc succès sur toute la ligne. “Mon entreprise a été créée en 2023. Je suis dans la distribution de carburant et les BTP. J’ai eu l’honneur de participer au Fiad 2024 grâce à mon partenaire qu’est la BIM-SA pour que nous, jeunes opérateurs économiques du Mali, puissions avoir des opportunités avec les autres pays pour des partenariats et viser de loin notre continent. J’ai fait plusieurs rencontres avec des partenaires comme Total Energie de la Mauritanie ou Star Oil pour voir comment me fournir en carburant. J’ai eu des fournisseurs marocains aussi qui ont décidé de me fournir du ciment puisque j’interviens dans les BTP aussi.

Sincèrement, je suis très satisfait de ma participation au Fiad et j’espère que dans l’avenir d’autres rencontres seront organisées pour que je puisse participer”, dira-t-il. “Je suis très ravi d’être à Casablanca pour prendre part au Forum international Afrique développement (Fiad). J’ai entendu parler de ce forum, mais c’est ma toute première fois d’y participer. Je pense que c’est une belle opportunité pour nous, les opérateurs économiques. J’ai rencontré beaucoup de partenaires dont certains sont venus avec des échantillons de produits.

J’ai bien apprécié la qualité. Dès mon retour au pays, je passerai sûrement des commandes”. Parole du jeune opérateur économique Mamou Djigué.

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial à Casablanca

