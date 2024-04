Le Vendredi 12 avril , dans la salle de réunion du ministère de l’Economie et des Finances,la section syndicale de la Douane malienne et la Société TRACO INTER SA ont signé une convention de réalisation d’une tranche de 500 logements sur un programme de 2000 logements économiques au profit des travailleurs des Douanes du Mali. C’était sous la présidence du Ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou.

Cette convention prévoit la construction de 2000 logements dans la zone de Dialakorobougou ACI pour les travailleurs de la Douane. Elle a été signée par quatre parties, notamment la section syndicale de la douane, la Direction de l’ACI, l’ORABANK et la Société de construction TRACO INTER SA, société de référence en matière de construction de bâtiments.

La première tranche de ce programme de 500 logements s’établira comme suit : 230 logements de type F3 et 170 logements de type F4. Le cout global de cette première tranche de 500 logements est de l’ordre de 13 milliards 350 millions de francs CFA.

Pour l’occasion, dans son discours, le Secrétaire général de la Section syndicale de la Douane, Yacouba Katilé, a salué l’engagement et la disponibilité constante du ministre de l’Economie et des Finances auprès des travailleurs de la Douane. Et de poursuivre qu’en tant que premier représentant du personnel, il s’engage à œuvrer activement pour garantir la réussite de ce projet et veiller à ce qu’il réponde aux besoins et aux attentes de tous les agents des douanes. « Nous sommes convaincus que cette cité douanière contribuera à améliorer nos conditions de travail et à renforcer notre engagement envers la protection des intérêts économiques de notre pays »,a-t-il déclaré. Pour lui, l’émergence dans le panorama urbain d’une cité douanière illustrera aux yeux de tout le monde la concrétisation, au-delà des mots, de la fraternité professionnelle qui s’élargit au voisinage entre les familles.

Comme assurance, Oumar Diawara, PDG de TRACO INTER SA, a affirmé que sa société offrira un logement décent à chaque malien conformément à la vision des plus hautes autorités de notre pays. Et que c’est dans ce cadre que TRACO INTER SA à travers son équipe et partenaires entende pleinement jouer son rôle dans l’accomplissent de cet objectif. Et de saluer les autorités de la Transition pour la confiance accordée en sa société pour l’accomplissement de ce grand projet qui fera sans doute le bonheur de plusieurs familles des travailleurs de la Douane. A noter aussi que TRACO INTER SA est aussi bénéficiaire d’un projet immobilier de 2000 logements pour les fonctionnaires de la Police, ce projet aussi vise à réaliser des logements adéquats pour les travailleurs de la Police nationale du Mali. « La Société TRACO INTER SA a décidé de participer de manière active à des projets d’envergure sur l’ensemble du territoire à destination des fonctionnaires de toutes les catégories dans un souci d’amélioration de leur condition de vie »,a-t-il précisé.

Pour sa part, le Ministre de l’Economie et des Finances, a invité les parties prenantes à cette convention à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet qui va créer un effet d’émulation chez d’autres corporations. Pour lui, les Douanes maliennes méritent plus que ça parce que depuis des années elles ne cessent d’accomplir des prouesses en matière de perception des recettes pour renflouer le trésor public.

Il faut noter aussi que ce projet sera réalisé en 24 mois, grâce à l’expertise et le sérieux de la Société TRACO INTER SA qui ne cesse de gagner la confiance des plus hautes autorités du Mali.

AdamaTounkara

