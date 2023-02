Douanes : Le DG Konaté fait le grand ménage

Nul besoin d’arborer l’uniforme de gabelou pour savoir que les résultats en douane sont tributaires de l’autorité et du leadership. Fort de cette évidence, le DG Konaté a choisi d’opérer plusieurs mouvements et changements à des postes stratégiques. Le patron des gabelous déjoue en même temps les pronostics de détracteurs qui le prédestinaient à un départ précipité de la direction d’une administration douanière qu’il a su hisser au peloton de tête des services les plus performants. En témoignent les

records enregistrés en mobilisation de recettes et de lutte contre la fraude ainsi que la mise en œuvre de réformes qui font de lui un DG très apprécié par les autorités de la Transition.

C’est dans la droite ligne de cette nouvelle dynamique que le nettoyage récemment enclenché par le DG Amadou Konaté a franchi un nouveau palier. Il ne s’agit pas de sanctions proprement dites, mais le coup de balai de la semaine dernière s’apparente à un ménage très habile, qui n’est pas moins révélateur d’une affirmation d’autorité sur fond d’exploitation intelligente des ressources humaines. C’est vraisemblablement l’approche qui a prévalu au départ de toute la hiérarchie de l’ex chef de la section Recherche des Douanes de Koulikoro, Badi Maiga, incarcéré selon nos sources, peu après son limogeage. L’inspecteur Mohamed Coulibaly, son Directeur régionale, quitte ainsi son poste pour une responsabilité similaire à Kayes, tandis que son adjoint, Attaher Ag Bazet est redéployé à Sikasso comme Directeur régional en léguant son ancien poste de directeur adjoint à un certain Mamadou B. Traoré. Ce dernier figure sur la même décision que plusieurs autres directeurs adjoints nouvellement nommés dont les inspecteurs Sambé Kassé pour Kayes, Abdoulaye Koné pour Nioro, Amadou Sacko pour Sikasso ou encore Saad Ag Mohamed El Maouloud pour Tombouctou. Précédemment en fonction pour certains d’entre eux au Bureau des Audits et du Contrôle Interne, les postes libérés par leurs redéploiements sont sitôt comblés avec les nominations comme contrôleurs internes des inspecteurs Alassane Hamadou Traoré, Harouna Dembelé et Aboubacar Sidiki Koné.

Parmi les régions douanières dotées d’un nouveau directoire figurent aussi celles de Bougouni avec Amadou Barka Boré et de Mopti avec l’inspecteur Cheick Oumar Tangara. Mais on note surtout la préférence faite à l’inspecteur Diaguéli Diakité pour redresser l’ancienne place de Mohamed Coulibaly de Koulikoro, laissant notamment son fauteuil de directeur du Renseignement et de la Lutte contre la Fraude au directeur sortant de la région douanière de Kayes, Cheickna Amala Dialllo. Les mouvements survenus à cette direction stratégique affectent également Raphael Mounkoro, qui quitte son poste de chef de la section Recherche et Intervention pour une nouvelle expérience de Chef de Brigade au bureau de Kati.

Au nombre des mouvements les plus importants figurent par ailleurs les réaménagements opérés à la Direction des Recettes et de la Statistique qui connaît un nouveau directeur adjoint en la personne de Ibrahim Ag Assalat, tandis que sa Division Planification et Recettes est désormais assurée par l’inspecteur des douanes Koro CISSÉ. La Direction des Règlementation, de la Facilitation et des Relations Internationales n’est pas en reste avec Cheick TANOU comme nouveau chef de la Division Relations Internationales. Idem pour les Directions de l’Administration du Personnel et du Contrôle après Dédouanement, qui accueillent chacune un nouveau Directeur adjoint. Il s’agit de l’Inspecteur Bakary Togo pour l’une, puis de l’Inspecteur Waly Bathily pour le second.

On dénombre pas moins d’une vingtaine de redéploiements et la vague n’est peut-être pas terminée. Elle pourrait se poursuivre en fonction des besoins de modernisation et de perfectionnement qui guident la démarche du DG Konaté – mais on peut d’ores et déjà affirmer qu’avec ce grand ménage le patron des douanes se donne les moyens humains d’aborder l’année 2023 avec entrain et droit dans ses bottes.

A KEÏTA

