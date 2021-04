Grippe aviaire : Le département de tutelle annonce de nouvelles mesures

Suite à l’apparition de la grippe aviaire dans les périurbains de Kati, Sikasso et dans le District de Bamako, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à travers la Direction nationale des services vétérinaires et le Laboratoire central vétérinaire de Bamako a fait un communiqué pour informer l’opinion publique nationale sur le fléau.

Ils ont également procédé à des investigations qui ont révélé dans lesdites exploitations, l’infection au virus de la Grippe aviaire. Les mesures conservatoires suivantes ont été prises et édictées. Il s’agit sont entres autres de : la mise en quarantaine des élevages concernés; la désinfection des locaux et des matériels d’élevage; le vide sanitaire d’au moins 2 mois avant l’introduction de nouveaux sujets; l’installation des pédiluves à l’entrée des poulaillers; la destruction des cadavres par incinération et enfouissement ; le suivi sanitaire régulier des exploitations par les services vétérinaires.

Aussi, un plan d’urgence a été élaboré et est en train d’être mis en œuvre. Dans ce cadre la Direction nationale des services vétérinaires a dépêché deux (2) équipes auprès des Directions régionales des services vétérinaires de Koulikoro, Sikasso et du District de Bamako, avec pour mandat d’appuyer ces structures à la riposte à travers l’application correcte du plan d’urgence, notamment pour la prise des mesures administratives nécessaires et l’application des mesures sanitaires dans les zones touchées et à risques. Par conséquent, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche invite : les professionnels de la filière à signaler toute mortalité aux services vétérinaires les plus proches ou aux autorités administratives et politiques de leur ressort; les populations à ne pas manipuler et manger les oiseaux malades, de même que les cadavres de volailles.

Enfin, il rassure l’opinion publique que des mesures sont en cours pour contenir la maladie, afin de protéger la filière avicole.

Bréhima DIALLO

Commentaires via Facebook :